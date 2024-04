# exec関数を使って、変数を動的に定義

names = ['foo', 'bar', 'baz']

values = [0, 1, 2]



for n, v in zip(names, values):

exec(f'{n} = {v}')



print(foo) # 0

print(bar) # 1

print(baz) # 2



# 関数ブロックで同様なコードを書いても動かない

def func0():

names = ['x', 'y', 'z']

values = [0, 1, 2]



for n, v in zip(names, values):

exec(f'{n} = {v}')



print(x) # NameError: name 'x' is not defined



func0()



def func1():

print(locals()) # {}

exec('x=1') # 変数xを現在の関数スコープで定義

print(locals()) # {'x': 1}

# ローカルシンボルテーブルを表す辞書は変更されても

# ローカルシンボルテーブルが更新されるわけではない

print(x) # NameError: name 'x' is not defined



func1()



# 関数スコープ内で動的に変数を定義するには、それをグローバル変数にする

def func2():

gl = globals()

exec('x=1', gl)

print(x)

if 'x' in locals():

print(locals()['x'])

else:

print('not found in locals()')

if 'x' in globals():

print(globals()['x'])



func2()

# 出力結果:

#1

#not found in locals()

#1

del x # 次のコード用に変数xは削除しておく



def func3():

names = ['x', 'y', 'z']

values = [0, 1, 2]



gl = globals()

for n, v in zip(names, values):

gl[n] = v



print(x) # 0

print(y) # 1

print(z) # 2



func3()

del x, y, z



# グローバル変数をやめて、辞書に格納することを考える

def func4():

names = ['x', 'y', 'z']

values = [0, 1, 2]



d = {}

for n, v in zip(names, values):

d[n] = v



print(d['x']) # 0

print(d['y']) # 1

print(d['z']) # 2