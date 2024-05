// ファイル: main.bicep



param automationAccountName string // Automationアカウント名

param location string = resourceGroup().location

param publicNetworkAccess bool = true // パブリックネットワークからのアクセスの可否

param disableLocalAuth bool = false // ローカル認証の可否

var identity = {

type: 'SystemAssigned' // マネージドID: システム割り当て

}

var sku = {

name: 'Basic' // SKU: Basic

}

var encryption = {

keySource: 'Microsoft.Automation' // 暗号化: デフォルトのまま

identity: {}

}



// リソース生成: Automationアカウント

resource automationAccount 'Microsoft.Automation/automationAccounts@2023-11-01' = {

name: automationAccountName

location: location

identity: identity

properties: {

publicNetworkAccess: publicNetworkAccess

disableLocalAuth: disableLocalAuth

sku: sku

encryption: encryption

}

}



////////////////////////////////////////



param definedRoleId string // カスタムロールのロールID

param roleAssignDesc string // このロール割り当ての説明文



// このロール割り当てのスコープ指定

param VMsResourceGroupName string // 操作対象のVMが所属するリソースグループ名

var roleAssignScope = resourceGroup(VMsResourceGroupName) // VMと同じリソースグループに生成



// このロールの割り当て先(ここではAutomationアカウント)の指定

var assignedPrincipalId = automationAccount.identity.principalId // プリンシパルID

var assignedPrincipalType = 'ServicePrincipal' // ↑のIDの種別



// モジュール: ロール割り当て

module roleAssignModule './roleassign.bicep' = {

name: '${deployment().name}-roleAssign'

scope: roleAssignScope

params: {

description: roleAssignDesc

definedRoleId: definedRoleId

principalId: assignedPrincipalId

principalType: assignedPrincipalType

}

}