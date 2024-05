// ファイル: main.bicep(2/4)



// リソース生成: スケジュール(開始日時とその後の間隔などの設定)

resource automationSchedule 'Microsoft.Automation/automationAccounts/schedules@2023-11-01' = [

for sch in schedules: {

parent: automationAccount // 親リソースのAutomationアカウント

name: sch.name // このスケジュールの名前

properties: {

description: sch.description // 説明

timeZone: timeZone.id // タイムゾーン

startTime: sch.startTime // ↑のタイムゾーンに合わせたローカル時刻を指定

expiryTime: sch.expiryTime // 有効期限

frequency: sch.frequency // 繰り返しの単位

interval: sch.interval // 繰り返す間隔

}

}

]



// リソース生成: ジョブスケジュール(スケジュールとRunbookのひも付けなどの設定)

resource automationJobSchedule 'Microsoft.Automation/automationAccounts/jobSchedules@2023-11-01' = [

for (sch, i) in schedules: {

parent: automationAccount // 親リソースのAutomationアカウント

name: guid(VMName, automationAccount.id, automationSchedule[i].id)

// ↑ジョブごとに一意なGUID

properties: {

parameters: sch.runbookParams

runbook: {

name: sch.runbookName

}

schedule: {

name: sch.name

}

}

dependsOn: [

automationRunbook // Runbookのリソース。指定しないとエラーになる

]

}

]