param automationAccountName string // Automationアカウントのリソース名

param location string = resourceGroup().location



// インポートするRunbook用スクリプトの一覧

var runbooks = {

// https://github.com/diecknet/Simple-Azure-VM-Start-Stop

startStopVM: {

// 配列ではなくオブジェクトにしているのは、スケジュールのリソースなどから

// このキーで個々のRunbookに参照できる必要があるため(別途解説予定)

name: 'Simple-Azure-VM-Start-Stop' // 識別しやすい名称を付ける

description: 'Start or Stop the specified VM.' // 説明

runbookType: 'PowerShell' // これはPowerShell 5.1の場合。PowerShell 7.2なら「PowerShell72」

publishContentLink: {

// ↓前述の手順でメモしたスクリプトのダウンロードURL

uri: 'https://raw.githubusercontent.com/diecknet/Simple-Azure-VM-Start-Stop/main/SimpleAzureVMStartStop.ps1'

}

}

}



// リソース生成: Runbooks

resource automationRunbook 'Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks@2023-11-01' = [

for runbook in items(runbooks): {

parent: automationAccount // 親リソースのAutomationアカウント

location: location

name: runbook.value.name // 「.value」でオブジェクトの値を参照

properties: {

description: runbook.value.description

runbookType: runbook.value.runbookType

publishContentLink: runbook.value.publishContentLink

}

}

]