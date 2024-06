from datetime import datetime, date



day = date(2024, 6, 18) # 2024年6月18日



# weekayメソッドは月曜日を0として、日曜日を6として返す

dow = day.weekday() # day of the week

print(dow) # 1



# 曜日名に変換する

day_name = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday',

'Friday', 'Saturday', 'Sunday']

print(day_name[dow]) # Tuesday



day_name = '月火水木金土日' # day_name = list('月火水木金土日')でも可

print(day_name[dow]) # 火



# isoweekdayメソッドは月曜日を1として、日曜日を7として返す

dowiso = day.isoweekday() # day of the week (ISO形式)

print(dowiso) # 2

print(day_name[dowiso - 1]) # 火



# datetime型のオブジェクトでも同様に曜日を求めることができる

dt = datetime(2024, 6, 18, 12, 34, 56)

dow = dt.weekday()

print(dow) # 1

print(day_name[dow]) # 火



dowiso = dt.isoweekday()

print(dowiso) # 2

print(day_name[dowiso - 1]) # 火



# strftimeメソッドを使って曜日名を取得する

dow = day.strftime('%A') # 完全な曜日名の取得

print(dow) # Tuesday



dow = dt.strftime('%a') # 短縮形の曜日名の取得

print(dow) # Tue



# ロケールを設定すれば日本語表記も取得できる

import locale



setting = locale.getlocale(locale.LC_TIME)

print(setting) # (None, None)

locale.setlocale(locale.LC_TIME, 'ja_JP.UTF-8') # 日付と時刻のロケールを設定



dow = day.strftime('%A')

print(dow) # 火曜日



dow = day.strftime('%a')

print(dow) # 火



locale.setlocale(locale.LC_TIME, setting) # ロケール設定を元に戻す



# 環境変数に従ったロケール設定

locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')



dow = day.strftime('%A')

print(dow) # 火曜日



# calendarモジュールを使って曜日を求める

from calendar import weekday, day_name



dow = weekday(2024, 6, 18)

print(dow) # 1

print(day_name[dow]) # 火曜日



# format属性の値を変更して短縮形の曜日名を取得

day_name.format = '%a'

print(day_name[dow]) # 火