# ビットパターンを表示するヘルパー関数の定義

def bitpat(x):

l = x.bit_length() + 1 # 符号ビットを含めるため+1

if l < 8: # 最低でも8桁のビットパターンとする

l = 8

if l % 4 != 0: # 4桁ごとの表示にするため、4の倍数にする

l += 4 - l % 4

c = l // 4 - 1 # セパレーターの数

if x >= 0:

pattern = f'{x:0{l+c}_b}'

else:

mask = (1 << l) - 1

pattern = f'{x & mask:0{l+c}_b}'

return pattern



print(bitpat(127)) # 0111_1111

print(bitpat(-127)) # 1000_0001

print(bitpat(32766)) # 0111_1111_1111_1110

print(bitpat(-32766)) # 1000_0000_0000_0010



# ビット演算の結果を表示するヘルパー関数の定義

def show_bitpat_0(x, y, res, op):

sep_len = len(bitpat(x)) + 11

print(f' {bitpat(x)} = {x:5d}',

f' {op} {bitpat(y)} = {y:5d}',

f'{"-" * sep_len}',

f' {bitpat(res)} = {res:5d}', sep='

')



show_bitpat_0(58, 92, 58 & 92, '&')

# 出力結果:

# 0011_1010 = 58

# & 0101_1100 = 92

#--------------------

# 0001_1000 = 24



def show_bitpat_1(x, res, op):

x_bitpat = bitpat(x)

res_bitpat = bitpat(res)

print(f'{' ' * (2 + len(op))}{x_bitpat} = {x:5d}',

f' {op} {res_bitpat} = {res:5d}', sep='

')



show_bitpat_1(58, ~58, '~')

# 出力結果:

# 0011_1010 = 58

# ~ 1100_0101 = -59



x = 0b0011_1010

y = 0b0101_1100

print(f'{x=}, {y=}') # x=58, y=92



# ビット単位AND

z = x & y

show_bitpat_0(x, y, z, '&')

# 出力結果:

# 0011_1010 = 58

# & 0101_1100 = 92

#--------------------

# 0001_1000 = 24



# ビット単位OR

z = x | y

show_bitpat_0(x, y, z, '|')

# 出力結果:

# 0011_1010 = 58

# | 0101_1100 = 92

#--------------------

# 0111_1110 = 126



# ビット単位XOR

z = x ^ y

show_bitpat_0(x, y, z, '^')

# 出力結果:

# 0011_1010 = 58

# ^ 0101_1100 = 92

#--------------------

# 0110_0110 = 102



# ビット単位NOT

z = ~x

show_bitpat_1(x, z, '~')

# 出力結果:

# 0011_1010 = 58

# ~ 1100_0101 = -59



# 左シフト

x = 0b0001_0100

print(f'{x=}') # x=20

z = x << 2 # 2桁左にシフト(2 ** 2=4で乗算)

show_bitpat_1(x, z, '<<')

# 出力結果:

# 0001_0100 = 20

# << 0101_0000 = 80



# 右シフト

z = x >> 2 # 2桁右にシフト(2 ** 2=4で除算)

show_bitpat_1(x, z, '>>')

# 出力結果:

# 0001_0100 = 20

# >> 0000_0101 = 5