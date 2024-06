# 環境変数FOOが設定されていないことを確認

import os



print(os.getenv('FOO')) # None



# .envファイルの内容を表示

from pathlib import Path



print(Path('.env').read_text())

# 出力結果:

#FOO=foo

#BAR=bar

#EMAIL=kawasaki@example.com



# .envファイルから環境変数の設定を読み込む

from dotenv import load_dotenv



load_dotenv()



if load_dotenv(): # 環境変数が設定されるとTrueを、そうでなければFalseを返す

print('environment variables were set from .env file')

else:

print('environment variables were not set from .env file')



print(os.getenv('FOO')) # foo:環境変数FOOの値が設定された

bar = os.environ['BAR']

print(bar) # bar

baz = os.environ.get('BAZ', 'default') # os.getenv('BAZ', 'default')と同じ

print(baz) # default



print(os.system('echo $EMAIL')) # シェル上で環境変数EMAILの値を表示(macOS)

# 出力結果:

#kawasaki@example.com

#0



# 以降に備えて環境変数を削除しておく

del os.environ['FOO'] # 環境変数FOOを削除

del os.environ['BAR'] # 環境変数BAZを削除

del os.environ['EMAIL'] # 環境変数EMAILを削除



Path('foo/bar/baz').mkdir(parents=True, exist_ok=True) # ディレクトリを作成

os.chdir('foo/bar/baz') # カレントディレクトリを変更

print(os.getcwd()) # ……pytips_0185/test/foo/bar/baz



if Path('.env').exists():

print('.env file exists')

else:

print('.env file does not exist')



load_dotenv() # .envファイルは親ディレクトリ方向に探索される

print(os.getenv('FOO')) # foo



# .envファイルのパスを指定して読み込む

env = Path('../../../.env')

load_dotenv(dotenv_path=env) # dotenv_pathに.envファイルのパスを指定



# デフォルトでは既に設定されている環境変数の値は上書きされない

os.chdir('../../..') # 元のディレクトリに戻る

myenv = Path('.myenv')

print(myenv.read_text())

# 出力結果:

#FOO=foooo

#BAR=barrr



load_dotenv(dotenv_path=myenv)

print(os.getenv('FOO')) # foo



# 既に設定されている環境変数の値を上書きする場合はoverride=Trueを指定する

load_dotenv(dotenv_path=myenv, override=True)

print(os.getenv('FOO')) # foooo



# 環境変数を設定するのではなく、.envファイルの内容を辞書として保持する

from dotenv import dotenv_values



envvars = dotenv_values('.env')

for k, v in envvars.items():

print(f'{k}: {v}')

# 出力結果:

#FOO: foo

#BAR: bar

#EMAIL: kawasaki@example.com