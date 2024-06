# 文字列をバイト列に変換する

s0 = 'Hello, world!'

b0 = s0.encode() # デフォルトのエンコーディングはUTF-8

print(b0) # b'Hello, world!'



# バイト列を文字列に変換する

s1 = b0.decode() # デフォルトのエンコーディングはUTF-8

print(s1) # Hello, world!



# エンコーディングを指定してバイト列に変換する

s0 = 'ディープ'

b0 = s0.encode(encoding='utf-8') # UTF-8でエンコード

print(b0) # b'\xe3\x83\x87\xe3\x82\xa3\xe3\x83\xbc\xe3\x83\x97'



b1 = s0.encode(encoding='shift-jis') # Shift-JISでエンコード

print(b1) # b'\x83f\x83B\x81[\x83v'



# エンコーディングを指定してバイト列を文字列に変換する

s1 = b0.decode(encoding='utf-8') # UTF-8でデコード

print(s1) # ディープ



s2 = b1.decode(encoding='shift-jis') # Shift-JISでデコード

print(s2) # ディープ



# 指定したエンコードで変換できないと例外が発生する

s1 = b0.decode(encoding='shift-jis') # UnicodeDecodeError

s2 = b1.decode(encoding='utf8') # UnicodeDecodeError



b3 = '♡'.encode(encoding='sjis') # UnicodeEncodeError



# 変換できないときの処理をerrorsパラメーターで指定する

b3 = '♡'.encode(encoding='sjis', errors='ignore') # エラーを無視

print(b3) # b''

b3 = '♡'.encode(encoding='sjis', errors='replace') # ?に置き換える

print(b3) # b'?'

b3 = '♡'.encode(encoding='sjis', errors='backslashreplace') # \uXXXXに置き換え

print(b3) # b'\\u2661'



# bytes関数/str関数を使って文字列とバイト列を相互に変換する

s0 = 'Hello, world!'

b0 = s0.encode()



# bytes関数で文字列をバイト列に変換する(encodingパラメーターの指定が必須)

b1 = bytes(s0, encoding='utf8')

print(b1) # b'Hello, world!'



# str関数にバイト列を渡して文字列に変換する(encodingパラメーターの指定が必須)

s1 = str(b0, encoding='utf8')

print(s1) # Hello, world!



# バイト列を16進数の文字列に変換する

s2 = b0.hex()

print(s2) # 48656c6c6f2c20776f726c6421



s2 = b0.hex(sep=' ')

print(s2) # 48 65 6c 6c 6f 2c 20 77 6f 72 6c 64 21