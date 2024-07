# ファイル名: Restart-AppService.ps1(2/2)



# 指定されたApp Serviceの状態を取得

Write-Output "リソースグループ「$webAppRG」のApp Service「$webAppDisplayName」の状態を取得します……"

try {

if ($null -eq $webAppSlotName) {

$webApp = Get-AzWebApp -ResourceGroupName $webAppRG -Name $webAppName

} else {

$webApp = Get-AzWebAppSlot -ResourceGroupName $webAppRG -Name $webAppName -Slot $webAppSlotName

}

} catch {

Write-Error "リソースグループ「$webAppRG」のApp Service「$webAppDisplayName」の状態取得時にエラーが発生しました: $($_.Exception.Message)"

}

$webApp | Format-List -Property Name, Enabled, State



# App Serviceが実行中かどうか確認

if ($webApp.State -ne "Running") {

Write-Output "App Service「$webAppDisplayName」は起動していないので、再起動せずに終了します。"

exit

}



# App Serviceを再起動

Write-Output "App Service「$webAppDisplayName」を再起動します……"

try {

if ($null -eq $webAppSlotName) {

$null = $webApp | Restart-AzWebApp

} else {

$null = $webApp | Restart-AzWebAppSlot

}

} catch {

Write-Error "App Service「$webAppDisplayName」の再起動時にエラーが発生しました: $($_.Exception.Message)"

}



Write-Output "スクリプトは完了しました。" # 正常終了