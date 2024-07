# ファイル: Add-VMStartStopSchedules.ps1



# VMの起動/シャットダウン時刻とそのタイムゾーン

$VMStartTime = "03:00:00" # VM起動時刻。ローカルのタイムゾーンで指定

$VMStopTime = "09:00:00" # VMシャットダウン時刻



# 無期限を表す変数

$neverExpiryTime = Get-Date "9999-12-30T23:59:59.9999999+00:00"



# 制御対象のVM

$VMName = "<起動/シャットダウンさせる仮想マシン名>"

$VMRG = "<↑のリソースグループ名>"



# 定期実行のスケジュール(複数)

$schedules = @(

# スケジュール: VM起動

@{

name = "start-$VMName" # このスケジュールの一意な名前

description = "仮想マシン「$VMName」を毎日$VMStartTimeに起動する"

startTime = (Get-Date $VMStartTime).AddDays(1) # 翌日の指定時刻から始める

expiryTime = $neverExpiryTime # 無期限

dayInterval = 1 # 毎日。2日に1回なら「2」

runbookName = "Simple-Azure-VM-Start-Stop" # 実行するRunbookの名称

runbookParams = @{

# 実行するRunbookに渡すパラメーター(個々のRunbookに依存)

ACTION = "Start" # 「VM起動」を指定

VMNAME = $VMName # 対象VMの名前

RESOURCEGROUPNAME = $VMRG # 対象VMのリソースグループ

}

}



# スケジュール: VMシャットダウン

@{

name = "stop-$VMName" # このスケジュールの一意な名前

description = "仮想マシン「$VMName」を毎日$VMStopTimeにシャットダウン/割り当て解除する"

startTime = (Get-Date $VMStopTime).AddDays(1) # 翌日の指定時刻から始める

expiryTime = $neverExpiryTime # 無期限

dayInterval = 1 # 毎日

runbookName = "Simple-Azure-VM-Start-Stop" # 実行するRunbookの名称

runbookParams = @{

ACTION = "Stop" # 「VMシャットダウン」を指定

VMNAME = $VMName # 対象VMの名前

RESOURCEGROUPNAME = $VMRG # 対象VMのリソースグループ

}

}

)



# スケジュール追加先のAutomationアカウント

$AAName = "<Automationアカウント名>"

$AARG = "<↑のリソースグループ名>"



# 各スケジュールを実際に追加

$schedules | ForEach-Object {

# まずスケジュールを生成

New-AzAutomationSchedule `

-ResourceGroupName $AARG -AutomationAccountName $AAName `

-Name $_.name -Description $_.description `

-StartTime $_.startTime -ExpiryTime $_.expiryTime `

-DayInterval $_.dayInterval `

-TimeZone (Get-TimeZone).Id # ローカルのタイムゾーン

# 生成したスケジュールにRunbookをひも付け

Register-AzAutomationScheduledRunbook `

-ResourceGroupName $AARG -AutomationAccountName $AAName `

-Name $_.runbookName `

-ScheduleName $_.name `

-Parameters $_.runbookParams

}