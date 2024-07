# Traffic Managerプロファイルの指定

$TMProfileName = "<Traffic Managerプロファイル名>"

$TMProfileRG = "<↑のリソースグループ名>"



# Traffic Managerプロファイルのオブジェクトを取得

$TMProfile = Get-AzTrafficManagerProfile `

-ResourceGroupName $TMProfileRG -Name $TMProfileName



# ↑の概要を表示

# 列名: 名前、サブドメイン名、ルーティング方法、エンドポイント名の一覧

$TMProfile | Format-Table `

-Property Name, RelativeDnsName, TrafficRoutingMethod, Endpoints



# Traffic Managerのエンドポイント一覧を取得

$TMEndpoints = $TMProfile.Endpoints



# ↑の概要を表示

# 列名: 名前、種類、ターゲットリソース、状態、モニターの状態

$TMEndpoints | Format-Table `

-Property Name, Type, Target, EndpointStatus, EndpointMonitorStatus