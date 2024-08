# Front Doorプロファイルの一覧を取得

$FDProfiles = Get-AzFrontDoorCdnProfile

$FDProfiles | Format-Table -Property Name, ResourceGroupName, SkuName



# Front Doorの配信元グループの一覧を取得

$FDOriginGroups = @()

$FDProfiles | ForEach-Object {

# 配信元グループの一覧を取得

$FDOriginGroup = Get-AzFrontDoorCdnOriginGroup `

-ProfileName $_.Name `

-ResourceGroupName $_.ResourceGroupName



# 配信元グループの特定に必要な要素を格納

$FDOriginGroups += [PSCustomObject]@{

Name = $FDOriginGroup.Name # 配信元グループ名

ResourceGroupName = $FDOriginGroup.ResourceGroupName # ↑のリソースグループ名

ProfileName = $_.Name # プロファイル名

# Get-AzFrontDoorCdnOriginGroupでは正しく格納されないため、

# ここで改めて代入

}

}

$FDOriginGroups | Format-Table



# Front Doorの配信元の一覧を取得

$FDOrigins = $FDOriginGroups | ForEach-Object {

Get-AzFrontDoorCdnOrigin `

-OriginGroupName $_.Name `

-ResourceGroupName $_.ResourceGroupName `

-ProfileName $_.ProfileName

}

$FDOrigins | Format-Table