# format関数の使用例

# format関数は第0引数の値を第1引数の書式指定子に従って書式化する

a = 100



format_spec = 'b' # 2進数表記に書式化

s = format(a, format_spec)

print(s) # 1100100



format_spec = '0=+5d' # 符号付き5桁の10進数表記に書式化

s = format(a, format_spec)

print(s) # +0100



# formatメソッドの使用例

a = 123

b = 456

c = 789



# 置換フィールドにformatメソッドの何番目の引数かを指定

s = '{0} + {1} + {2} = {3}'.format(a, b, c, a + b + c)

print(s) # 123 + 456 + 789 = 1368



# 置換フィールドに指定する引数の順番を省略

s = '{} + {} + {} = {}'.format(a, b, c, a + b + c)

print(s) # 123 + 456 + 789 = 1368



# formatメソッドの引数にキーワード引数を指定

s = '{a} + {b} + {c} = {total}'.format(a=a, b=b, c=c, total=a + b + c)

print(s) # 123 + 456 + 789 = 1368



# formatメソッドの引数に辞書を指定

d = {'a': 123, 'b': 456, 'c': 789}

s = '{a} + {b} + {c} = {total}'.format(**d, total=1368)

print(s) # 123 + 456 + 789 = 1368



# formatメソッドに書式指定子を記述

# 全体の文字数を10文字にして、小数点以下3桁の固定小数点表記に変換

a = 1234.5678

s = '{0:010.3f}'.format(a)

print(s) # 001234.568



# 書式指定子を渡すことも可能

format_spec = '010.3f'

s = '{a:{fs}}'.format(a=a, fs=format_spec) # OK

print(s) # 001234.568



# f文字列の使用例

a = 123

b = 456



s = f'{a} + {b} = {a + b}' # f文字列では置換フィールドに式を記述可能

print(s) # 123 + 456 = 579



s = f'{a=}' # Python 3.8以降。変数名と値を表示

print(s) # a=123



s = f'{a + 1 # コメント}' # Python 3.12以降。#以降は}や引用符を含めて

}' # コメントとして扱われるので、新しい行で置換フィールドを終了する

print(s) # 124



d = {'a': 123, 'b': 456}

s = f'{d['a']=}' # Python 3.12以降では置換フィールドで同じ引用符を使用可能

print(s) # d['a']=123



# f文字列で書式指定子を記述

a = 1234.5678

s = f'{a:.5e}' # 小数点以下5桁の指数表記

print(s) # 1.23457e+03



# fillオプションとalignオプションの使用例(文字寄せ)

# fill='_'/align='>'/width='6'

a = 1234

s = f'{a:_>6}' # 右寄せで6文字の10進数表記に変換。空白の代わりに_で埋める

print(s) # __1234



# align='>'/sign='+'/width='8'

a = 1234

s = '{:>+8}'.format(a) # 右寄せで符号付き8桁の10進数表記に変換

print(s) # +1234



# fill='0'/align='='/sign='+'/width='8'

a = 1234

s = f'{a:0=+8}' # 0埋めで符号付き8桁の10進数表記に変換

print(s) # +0001234



# fill='0'/align='>'/sign='+'/width='8'

s = '{:0>+8}'.format(a) # 符号の後を0埋めで右寄せの8桁の10進数表記に変換

print(s) # 000+1234



# align='^'/width='7'

foo = 'foo'

s = f'{foo:^7}' # 中央寄せで7文字の文字列に変換

s = s + '#' # 変換後の文字列の後ろにマーカーを追加

print(s) # foo #



# 'z'オプションの使用例(Python 3.11以降)

a = -0.0

s = f'{a:.3f}' # -0.0を小数点以下3桁の固定小数点に変換

print(s) # -0.000



s = '{:z.3f}'.format(a) # -0.0を+0.0に強制的に変換

print(s) # 0.000



# '#'オプションの使用例:通常とは別の形式に変換する

# type='b'

a = 1234

s = '{:b}'.format(a) # 2進数表記に変換

print(s) # 10011010010



# '#'/type='b'

s = f'{a:#b}' # 2進数表記に変換し、先頭に0bを付ける

print(s) # 0b10011010010



# '#'/type='X'

s = f'{a:#X}' # 16進数表記に変換(アルファベットは大文字)。先頭に0Xを付加

print(s) # 0X4D2



# '0'オプションの使用例:fill='0'/align='='と同様

a = 1234

s = '{:0>8}'.format(a) # 0埋めで右寄せの8桁の10進数表記に変換

print(s) # 00001234



s = '{:08}'.format(a) # 0埋めで右寄せの8桁の10進数表記に変換

print(s) # 00001234



# widthオプションの使用例

# width='8'

a = 1234

s = '{:8}'.format(a) # 右寄せで8桁の10進数表記に変換

print(s) # 1234



# align='<'/width='8'

a = 1234

s = f'{a:<8}' # 左寄せで8桁の10進数表記に変換

s = s + '#' # 変換後の文字列の後ろにマーカーを追加

print(s) # 1234 #



# width='8'

t = 'foobarbaz'

s = f'{t:8}' # widthオプションは最低の文字幅

print(s) # foobarbaz



# grouping_optionオプションの使用例

# grouping_option='_'/type='x'

a = 305441741

s = '{:_x}'.format(a) # 16進数表記に変換し、4桁ごとに_で区切る

print(s) # 1234_abcd



# grouping_option=','

a = 1234567890

s = f'{a:,}' # 3桁ごとに,で区切る

print(s) # 1,234,567,890



# precisionオプションの使用例

# precision='3'/type='f'

a = 1234.5678

s = '{:.3f}'.format(a) # 小数点以下3桁の固定小数点表記に変換

print(s) # 1234.568



# precision='3'/type='e'

a = 1234.5678

s = f'{a:.3e}' # 小数点以下3桁の指数表記に変換

print(s) # 1.235e+03



# precision='3'/type='g'

a = 1234.5678

s = f'{a:.3g}' # 小数点以下3桁の有効数字表記に変換

print(s) # 1.23e+03



# typeオプションの使用例

# type='n'

a = 1234

s = '{:n}'.format(a) # 2進数表記に変換

print(s) # 1234



import locale

loc_n = locale.getlocale(locale.LC_NUMERIC) # 現在のロケールを保存

locale.setlocale(locale.LC_NUMERIC, 'ja_JP.UTF-8')



s = f'{a:n}' # ロケールに従った数値表記に変換

print(s) # 1,234



locale.setlocale(locale.LC_NUMERIC, loc_n) # 元に戻す