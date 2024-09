import base64



# エンコード

di = 'deep insider'

bdi = di.encode('utf-8')

b64encoded = base64.b64encode(bdi)

print(b64encoded) # b'ZGVlcCBpbnNpZGVy'



# b64encode関数に文字列は渡せない

tmp = base64.b64encode(di) # TypeError



# エンコードした結果を文字列にする

s_decoded = b64encoded.decode() # s_decoded = b64encoded.decode('utf-8')

print(s_decoded) # ZGVlcCBpbnNpZGVy



# デコード

decoded = base64.b64decode(b64encoded) # 戻り値はbytes型

print(decoded) # b'deep insider'



decoded = base64.b64decode(s_decoded) # 文字列もデコード可能

print(decoded) # b'deep insider'



# デコードした結果を文字列にする

s_decoded = decoded.decode() # s_decoded = decoded.decode('utf-8')

print(s_decoded) # deep insider



# b'+'の代わりにb'-'を、b'/'の代わりにb'_'を使う

b = bytes([0b00000001, 0b10101101, 0b00111111, 0b11111000])

print(b) # b'\x01\xad?\xf8'



b64encoded = base64.b64encode(b)

print(b64encoded) # b'Aa0/+A=='



urlsafe_b64encoded = base64.b64encode(b, altchars=b'-_')

print(urlsafe_b64encoded) # b'Aa0_-A==':b'+'とb'/'がb'-'とb'_'に置換されている



urlsafe_decoded = base64.b64decode(urlsafe_b64encoded, altchars=b'-_')

print(urlsafe_decoded) # b'\x01\xad?\xf8'



# altcharsパラメーターを指定しないとちゃんとデコードできない

tmp = base64.b64decode(urlsafe_b64encoded)

print(tmp) # b'\x01\xad\x00'

tmp.decode() # UnicodeDecodeError



# base64.urlsafe_b64encode関数とbase64.urlsafe_b64decode関数

urlsafe_b64encoded_ = base64.urlsafe_b64encode(b)

print(urlsafe_b64encoded_) # b'Aa0_-A=='



urlsafe_b64decoded_ = base64.urlsafe_b64decode(urlsafe_b64encoded_)

print(urlsafe_b64decoded_) # b'\x01\xad?\xf8'



# base64.standard_b64encode関数とbase64.standard_b64decode関数

di = 'deep insider'

bdi = di.encode('utf-8')

b64encoded = base64.standard_b64encode(bdi)

print(b64encoded) # b'ZGVlcCBpbnNpZGVy'



decoded = base64.standard_b64decode(b64encoded)

print(decoded) # b'deep insider'



# バイナリファイルをエンコード

with open('kaiketsu.png', 'rb') as f:

data = f.read()

encoded_data = base64.b64encode(data)



# エンコードされたデータをファイルに書き込む

with open('kaiketsu.png.b64', 'wb') as f:

f.write(encoded_data)



# 76文字ごとに改行を入れる

result = b''

skip = 76

idx = 0

while idx < len(encoded_data):

result += encoded_data[idx:idx+skip] + b'

'

idx += skip



with open('kaiketsu.png.b64', 'wb') as f:

f.write(result)



tmp = [encoded_data[idx:idx+skip] for idx in range(0, len(encoded_data), skip)]

result = b'

'.join(tmp)



with open('kaiketsu.png.b64', 'wb') as f:

f.write(result)



with open('kaiketsu.png.b64', 'r') as fin, open('test.png', 'wb') as fout:

data = fin.read()

decoded_data = base64.b64decode(data)

fout.write(decoded_data)