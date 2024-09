o = 10



members = dir(o) # oの属性を取得

for m in members:

print(f'{m}: {getattr(o, m)}') # 属性とその情報を表示



members = [(member, getattr(o, member)) for member in dir(o)]

members.sort() # 属性名でソート



# inspectモジュールを使って同じことをする

import inspect



members = inspect.getmembers(o) # oの属性を取得

for name, value in members:

print(f'{name}: {value}')



members_ = inspect.getmembers(o)

members_.sort() # 属性名でソート



print(members == members_) # True



# inspectモジュールには「is」で始まる述語が用意されている

# ユーザー定義クラスのメソッドを取得する

class Foo:

def __init__(self):

pass



def bar(self):

pass



f = Foo()

print(inspect.ismethod(f.bar)) # True

methods = inspect.getmembers(f, inspect.ismethod)

print(methods)

# 出力結果:

# [('__init__', <bound method Foo.__init__ of <__main__.Foo object at

# 0x11e56be60>>), ('bar', <bound method Foo.bar of <__main__.Foo object at

# 0x11e56be60>>)]



methods = inspect.getmembers(Foo, inspect.ismethod)

print(methods) # []:インスタンスメソッドは取得できない



methods = inspect.getmembers(Foo, inspect.isfunction)

print(methods)

# 出力結果:

# [('__init__', <function Foo.__init__ at 0x10ef00220>),

# ('bar', <function Foo.bar at 0x10ef000e0>)]



o = 10.0



# inspect.ismethod関数はユーザー定義クラスのインスタンスメソッドかどうかを判定する

methods = inspect.getmembers(o, inspect.ismethod)

print(methods) # []



print(inspect.ismethod(o.is_integer)) # False



# inspect.isfunction関数はユーザー定義関数かどうかを判定する

methods = inspect.getmembers(o, inspect.isfunction)

print(methods) # []



# inspect.isbuiltin関数は組み込み関数または束縛された組み込みメソッドかどうかを判定する

methods = inspect.getmembers(o, inspect.isbuiltin)

print(methods) #



# inspect.isroutine関数は組み込み関数やユーザー定義関数、メソッドかどうかを判定する

methods = inspect.getmembers(o, inspect.isroutine)

print(methods) #