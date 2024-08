def gcd(a, b):

while b != 0:

a, b = b, a % b

return a



# 再帰を使った書き方

def gcd_recursive(a, b):

if b == 0:

return a

elif a == 0:

return b



return gcd_recursive(b, a % b)



# ユークリッドの互除法を愚直にコードにしたもの

def gcd0(a, b):

if a < b:

a, b = b, a



if b == 0:

return a



r = a % b



while r != 0:

a, b = b, r

r = a % b



return b



r0, r1, r2 = gcd(10, 25), gcd0(10, 25), gcd_recursive(10, 25)

print(r0, r1, r2) # 5 5 5



r0, r1, r2 = gcd(66, 24), gcd0(66, 24), gcd_recursive(66, 24)

print(r0, r1, r2) # 6 6 6



r0, r1, r2 = gcd(10, 0), gcd0(10, 0), gcd_recursive(10, 0)

print(r0, r1, r2) # 10 10 10



r0, r1, r2 = gcd(56, 98), gcd0(56, 98), gcd_recursive(56, 98)

print(r0, r1, r2) # 14 14 14



r0, r1, r2 = gcd(7, 1), gcd0(7, 1), gcd_recursive(7, 1)

print(r0, r1, r2) # 1 1 1