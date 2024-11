import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.stats import expon, gamma



p = 3/10 # 10分間に平均3匹の猫が通るものとする



# 2つの指数分布からランダムにサンプルを抽出

sample1 = expon.rvs(scale=p, size=10000)

sample2 = expon.rvs(scale=p, size=10000)



# 指数分布の和を求める

sample_sum = sample1 + sample2



# 指数分布の和をヒストグラムにする

plt.hist(sample_sum, bins=100, density=True)



# ガンマ分布の確率密度関数を描く

x = np.linspace(0, 6, 100) # 0〜6を100個に分けた値

gamma_pdf = gamma.pdf(x, a=2, scale=p) # α=2のガンマ分布

plt.plot(x, gamma_pdf)

plt.show()