# 定義に従って、カイ二乗分布の確率密度関数の値を求める

from scipy.special import gamma

import numpy as np



k = 5 # 自由度

x = 3 # 確率変数の値

print(1​/(2**(k/2)*gamma(k/2)) * x**(k/2-1) * np.exp(-x/2)) # 定義通りに計算



# 出力例:

# 0.15418032980376925



# 検算

from scipy.stats import chi2



print(chi2.pdf(x, k)) # カイ二乗分布の確率密度関数



# 出力例:

# 0.15418032980376925



# 定義に従って、カイ二乗分布の累積分布関数の値を求める

from scipy.special import gammainc



print(gammainc(k/2, x/2)) # 正則化された下側不完全ガンマ関数を使って定義通りに計算



# 出力例:

# 0.3000141641213724



# 検算

from scipy.stats import chi2



print(chi2.cdf(x, k)) # カイ二乗分布の累積分布関数



# 出力例:

# 0.3000141641213724