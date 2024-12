FROM <フォルダ名>/Llama-3-ELYZA-JP-8B-q4_k_m.gguf

TEMPLATE """

{{ if .System }}<|start_header_id|>system<|end_header_id|>

{{ .System }}<|eot_id|>{{ end }}{{ if .Prompt }}<|start_header_id|>user<|end_header_id|>

{{ .Prompt }}<|eot_id|>{{ end }}<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

{{ .Response }}<|eot_id|>

"""