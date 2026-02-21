「Cursor」開発チームが提唱するコーディングエージェントのベストプラクティスや、IPアドレスによる位置情報特定の仕組みにスポットを当てた記事が、特に大きな注目を集めました。AI（人工知能）ツールの進化に伴うサイバー攻撃の増加や、元OpenAIメンバーによるAI時代の警鐘など、技術革新の光と影に関する話題にも関心が寄せられています。

本稿では2026年2月2〜8日に＠ITで公開された記事の中から、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

Cursor開発チームは、同社のCursor IDEを活用する上で、コーディングエージェントの性能を最大限に引き出すためのベストプラクティスを公開した。単なるコード生成にとどまらず、大規模なリファクタリングやテスト駆動開発の自動化が可能になる一方、その制御にはコツが必要だと指摘している。

IPアドレスからどのようにして位置情報や企業情報を取得できるのか。IPv4だけでも43億個あるIPアドレスの全てを、網羅的にデータベース化してきた創業者にその仕組みを聞いた。

パロアルトネットワークスは、世界10カ国の開発・情報セキュリティ部門を対象にした調査「クラウドセキュリティの現状2025」の結果を発表した。AIツールの進展により1日当たりのサイバー攻撃件数は1年間で230万件から約900万件へ急増したという。

OpenAIの初期メンバーであるアンドレイ・カルパシー氏が、自身の開発スタイルが数週間で劇変した事実と、2026年に訪れる「低品質コンテンツの氾濫」についての見解を公開した。AI時代のエンジニアの在り方を問う重要な警鐘だ。

一般社団法人ソフトウェア協会、大阪急性期・総合医療センター、日本マイクロソフトの3者は、「Cyber A2/AD ランサムウェア防御チェックシート」を公表した。医療機関に限らず、一般の中小・中堅企業や大企業でも十分に適用可能だという。

2025年末から、企業代表者の実名をかたってLINEのグループ作成やアカウント情報の提供を求める「CEO詐欺」メールが相次いでいる。サイバーセキュリティ企業ラックの調査では、150社以上が注意喚起していることが判明した。年度末に向けてさらなる攻撃の可能性があり、警戒が必要だ。

Sonarは、1100人以上の開発者を対象とした調査結果を発表した。開発者の72％がAI コーディングツールを毎日利用している一方、出力を完全に信頼している層は4％にとどまった。

いまやGPUは、AIや科学計算にも欠かせない計算資源へと進化を遂げた。もともと画像処理用として生まれたGPUが、なぜAI分野をはじめとした汎用的な分野で使われるようになったのか。その進化の過程を振り返る。

個人情報がダークWebに流出した場合、詐欺やアカウント乗っ取りに悪用されるリスクが高まる。ESETがダークWebでの流出が確認された場合の対処を解説した。

利便性の高いフリーソフトウェアは業務効率化に寄与する一方で、マルウェア混入や改ざんのリスクと隣り合わせである。非公式ダウンロードサイトを介した攻撃が再燃する中、IT管理者には「公式サイトの真贋判定」から「Windowsサンドボックスによる動的解析」まで、多層的な防御姿勢が求められる。組織の安全を守るための具体的なチェックポイントを解説する。

AIコーディングの進化やGPU（グラフィックス処理装置）の汎用（はんよう）化といった技術トレンドに関心が集まる一方、「CEO詐欺」やランサムウェア（身代金要求型マルウェア）対策など、具体的なセキュリティ対策も注目される結果となりました。最新技術の動向を把握するとともに、情報セキュリティに関する知識もアップデートしていくことが重要です。