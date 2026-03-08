この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

コーディング、テストコードの生成、デバッグ、さらにはCI／CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプラインの構築に至るまで、AI（人工知能）が介在しない工程を探す方が難しくなりつつあります。こうした動向を受け、「AIがエンジニアの仕事を代替するのではないか」という議論が、業界内で現実味を帯びて語られるようになりました。

テキストを扱う職種では、この変化が既に現実のものとなっています。実際、キャリア10年超のライターが「この仕事はAIで内製することになりました」と告げられた事例が紹介されました。

筆者はその後、AIにはできない「人間固有の仕事」の探索を始めます。コードを書くことを主軸としてきたエンジニアも、同じ問いに向き合う時期が来ているのかもしれません。

AIは「コーディング職」を溶かし始めた

AIによるコーディング支援は、既に「補助ツール」の段階を超えつつあります。コード生成AIの進化により、定型的な実装作業の多くが自動化され始めているからです。

OpenAIの共同創業者であり、AI界のキーマンの一人であるアンドレイ・カルパシー氏は、自身のワークフローについて、2025年の11月から12月までのわずか1カ月で、「人手による実装・補完が80％、AIエージェントが20％」から「AIエージェントによる実装が80％、人手による修正が20％」へと変化した、と述べています。

同氏はこれを、単なる効率化として手放しに喜んでいるわけではありません。AIが大量のコードを生成することで、低品質なコードがレビューも十分に経ないまま実システムに組み込まれていく未来を、「slopacolypse」（低品質を意味する「slop」と破局を意味する「apocalypse」を掛け合わせた造語。日本語では「スロポカリプス」とも）と呼び、警鐘を鳴らしています。

この懸念の根底にあるのは、「生成されたコードの品質を誰が保証するのか」という問いです。AIが実装を担う割合が増えるほど、人間のエンジニアには高度な判断力が求められます。しかしその判断力を持つエンジニアが、今まさに育ちにくくなっているとしたら――。

技術継承が途絶える？ ジュニア消滅の危機

AIによる自動化が進む中で、もう一つの懸念として指摘されているのが「ジュニアエンジニアが育たなくなるのではないか」という問題です。AIが実装作業の大部分を担うようになると、従来ジュニアが担ってきたタスクそのものが減っていくからです。