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生成AIの普及によって、「コードを書く力」の意味は大きく変わりつつあります。では、新人はどのプログラミング言語を学ぶべきなのでしょうか。人気、話題性、求人数、案件単価という4つの視点から、最新ランキングを基に「学んで損しない言語」を整理します。

AIコーディング時代、新人が言語を選ぶ基準は変わった

これまでプログラミング言語の選択は、「よく使われている言語」を基準に考えられることが多くありました。需要が多い言語を学ぶことは、そのまま就職や実務に直結しやすいというメリットがあります。

一方で現在は、生成AIの支援によってコード生成のハードルが下がり、文法の習得そのものの価値は相対的に変化しています。その結果、「どの言語が一番人気か」だけでは、最適な選択とは言えなくなってきました。

そこで本記事では、プログラミング言語を「人気」「話題性」「案件単価」「求人数」といった視点で整理します。これらは必ずしも一致しません。むしろ、異なる方向を示すこともあります。その“ずれ”こそが、言語選択のヒントになります。

「よく使う」言語も「これから習得したい」言語も、Pythonが安定して首位

まずは、よく使われている言語や、これから習得したい言語から見てみます。2026年2月に技術情報共有コミュニティー「Qiita」が発表した「エンジニア白書2026」によると、「よく使う言語」「これから習得したい言語」の双方で「Python」の首位が続いています。

Pythonがこれから習得したい言語として、安定して首位を保っている背景には、AI需要の継続や他言語からの転向者が絶えない状況があります。今後も市場価値が揺るがない「将来への期待値」が表れていると言えるでしょう。

Pythonの強みは、AI時代の「共通言語」と言える汎用（はんよう）性 にあります。AIやデータ分析、Web開発など幅広い分野で利用されており、学習資料が豊富でコミュニティーも活発です。AIとの親和性が高く、AIツールと組み合わせた開発にも適しています。

通常、技術の世界は移り変わりが激しいものですが、「よく使う言語」と「これから習得したい言語」の2つが一致していることは、これから学んでも、数年後に無駄になるリスクが極めて低い予測が立ちやすいということでもあります。

このため、初学者にとって「最初の言語」として選びやすいだけでなく、既に別の言語を扱っているエンジニアにとっても、Pythonは今後習得する言語としての妥当性を確認できる結果と言えるでしょう。

話題性は、汎用性や学びやすさと必ずしも一致しない

一方で、話題性という観点では異なるランキングが見えてきます。