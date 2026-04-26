生成AIの普及で「コードを書く力」の意味が変わりつつあります。新人であれば、どのプログラミング言語を学ぶべきなのでしょうか。人気や話題性、求人数、案件単価といった視点から、最新ランキングを基に「学んで損しない言語」を整理します。
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生成AIの普及によって、「コードを書く力」の意味は大きく変わりつつあります。では、新人はどのプログラミング言語を学ぶべきなのでしょうか。人気、話題性、求人数、案件単価という4つの視点から、最新ランキングを基に「学んで損しない言語」を整理します。
これまでプログラミング言語の選択は、「よく使われている言語」を基準に考えられることが多くありました。需要が多い言語を学ぶことは、そのまま就職や実務に直結しやすいというメリットがあります。
一方で現在は、生成AIの支援によってコード生成のハードルが下がり、文法の習得そのものの価値は相対的に変化しています。その結果、「どの言語が一番人気か」だけでは、最適な選択とは言えなくなってきました。
そこで本記事では、プログラミング言語を「人気」「話題性」「案件単価」「求人数」といった視点で整理します。これらは必ずしも一致しません。むしろ、異なる方向を示すこともあります。その“ずれ”こそが、言語選択のヒントになります。
まずは、よく使われている言語や、これから習得したい言語から見てみます。2026年2月に技術情報共有コミュニティー「Qiita」が発表した「エンジニア白書2026」によると、「よく使う言語」「これから習得したい言語」の双方で「Python」の首位が続いています。
Pythonがこれから習得したい言語として、安定して首位を保っている背景には、AI需要の継続や他言語からの転向者が絶えない状況があります。今後も市場価値が揺るがない「将来への期待値」が表れていると言えるでしょう。
Pythonの強みは、AI時代の「共通言語」と言える汎用（はんよう）性 にあります。AIやデータ分析、Web開発など幅広い分野で利用されており、学習資料が豊富でコミュニティーも活発です。AIとの親和性が高く、AIツールと組み合わせた開発にも適しています。
通常、技術の世界は移り変わりが激しいものですが、「よく使う言語」と「これから習得したい言語」の2つが一致していることは、これから学んでも、数年後に無駄になるリスクが極めて低い予測が立ちやすいということでもあります。
このため、初学者にとって「最初の言語」として選びやすいだけでなく、既に別の言語を扱っているエンジニアにとっても、Pythonは今後習得する言語としての妥当性を確認できる結果と言えるでしょう。
一方で、話題性という観点では異なるランキングが見えてきます。
ソフトウェア品質の評価と追跡を手掛けるTIOBE Softwareが2026年1月に発表した「TIOBEプログラミングコミュニティーインデックス」（以下、TIOBEインデックス）では、2025年の「プログラミング言語オブ・ザ・イヤー」に「C#」が選出されました。
TIOBEインデックスは、検索エンジンや技術文書での言及量などを基に算出されるランキングで、技術コミュニティーでの関心の高さやトレンドといった話題性を把握するのに有効な指標です。
TIOBEインデックスにおいて、Pythonは絶対的な普及率で首位を維持する一方で、C#は前年比で最も大きな上昇率を示したことから選出されました（過去3年間で2回目の受賞）。
C#躍進の背景について記事では、「Windows」専用から、オープンソースかつマルチプラットフォームへとシフトしたことが挙げられています。
Python人気の背景には「今すぐAIを使って何かやりたい」という個人の学習意欲が反映しているのに対して、ビジネスソフトウェア市場で大きなシェアを持つC#の人気は、「企業活動の心臓部を担うスキルを身に付けたい」という意欲の高さにつながっていると言えそうです。
ここで視点を変えて、提示年収と求人数のデータを見てみます。2025年12月22日、paizaは「プログラミング言語に関する調査」（2025年版）の結果を発表しました。
言語別の平均提示年収ランキングは、1位がGoで723万円、2位が「TypeScript」で714万円、3位が「Ruby」で689万円。Goは3年連続で首位を維持しました。
この結果は、マイクロサービスやフロントエンドのモダン化に対応できる言語の需要が高いにもかかわらず、エンジニアが希少で、そのギャップが提示年収を押し上げている状況が見て取れます。
一方、企業の求人数に基づくニーズランキングは、1位がJavaScript（14.4％）、2位が「Java」（13.9％）、3位が「PHP」（11.0％）となりました。
2つのデータを比較すると、提示年収ランキングで上位に位置する言語は、専門性や希少性が高いケースが多くなります。一方で、求人数が多い言語は、実務で広く使われており、経験を積みやすい環境が整っていると考えられます。
ここから見えてくるのは、「キャリアの段階によって最適な言語が異なる」という点です。新人にとっては、求人が多く、実務経験を積みやすい言語を選ぶことが現実的です。一方で、将来的には高単価・高年収につながる分野にスキルを広げていくことも視野に入れる必要があると言えるでしょう。
フリーランス案件での単価を見ると、また別の違いが浮かび上がります。エンジニア向けのインターネット求人サービスを展開するINSTANTROOMが2026年2月に行った調査では、最も単価が高い開発言語は「Rust」の83.9万円（前月比0.6万円増）で、4カ月上昇中のRubyを抜いて、トップとなりました。
2位はRubyで82.9万円（前月比0.2万円増）、3位は「Scala」で82.8万円（前月比0.8万円増）となっています。また、「C++」の上昇幅（前年同月比6.2万円増）が最大な点も興味深いポイントです。
RustやRuby、また単価が急上昇しているC++など、高単価の言語に共通しているのは、「重要であるにもかかわらず人材が不足している領域に使われている」という点です。
安全性が求められるシステムや長期運用される既存サービス、AIやデータ基盤といった領域では、専門性の高い言語を扱える人材の希少性が単価に反映されていると考えられます。
高単価の言語や分野は、必ずしも初心者が最初に選ぶべき対象とは限りません。多くの場合、経験や専門知識が求められるからです。一方で、「どの分野に価値が集まっているのか」を知る手掛かりとしては非常に有用です。将来的にどの方向へスキルを伸ばすかを考える際の参考になるでしょう。
これまで見てきた通り、Pythonは汎用性、C#は話題性、Goは高年収、JavaScriptは求人数、Rustは案件単価といった観点で、需要がある言語と言えます。しかし、GitHubの最新データは、開発現場の「道具選び」に根本的な変化が起きていることを示しています。
2025年10月にGitHubを使用する開発者の動向を調査した年次レポート「Octoverse 2025」では、TypeScriptがコントリビューター数において、2025年1月に初めてJavaScriptを抜いて2位となり、2025年8月にはPythonも抜いて首位に立ったことを明らかにしました。
こうした変化について、GitHubのR&D部門「GitHub Next」でリサーチを担当するシニアディレクターのイダン・ガジット氏は、単に「TypeScriptがPythonを上回った」という現象ではなく、「AIが言語トレンドそのものを内側から変え始めている結果だ」と指摘しています。
同氏によれば、かつてはクラウドやコンテナといった「コードをどこで動かすか」が主要な関心事でしたが、現在は「どの言語や構成でコードを書くか」という選択の重要性が増しています。その判断基準も、思想や好みではなく、生産性やリスク低減といった実利に移行しています。特にAIコーディングの普及によって「どの言語を選べばAIツールがどれだけ支援できるか」が新たな軸になりつつあるというのです。
例えば、TypeScriptのような静的型付き言語は、コードの正しさを検証する上で型情報が手掛かりとなるので、AIが生成したコードの品質を保証しやすいとされています。こうした特性は、生成AI特有の誤り（ハルシネーション）を抑える上でも有効です。
一方で、Pythonは機械学習やデータサイエンスの分野で依然として中心的な地位を占めています。豊富なライブラリやフレームワークが整備されており、AI開発そのものに不可欠な存在だからです。結果として、AIツールと相性の良い言語と、AI開発を支える言語が、それぞれの役割で選ばれる状況が生まれていると言えるでしょう。
本記事では、人気、話題性、案件単価、求人数という4つの視点からプログラミング言語を整理しました。
これらの指標は、それぞれ異なる意味を持っています。そのどれを重視するかによって、「学んで損しない言語」は変わります。
一方で、生成AIの普及によって、プログラミング言語の選び方そのものも変化しつつあります。これからは、単に「どの言語を学ぶか」だけでなく、「どの言語をAIにどう書かせるか、書かせた結果をどうレビューするか」という視点も重要になるでしょう。
プログラミング言語は無数にあり、全てを習得するのは難しいものです。だからこそ、「何を作りたいのか」「まず実務経験を重視するのか」「将来的な専門性を重視するのか」といった要件を明確にする必要があるでしょう。
本記事で紹介した4つの視点に加え、AI時代におけるプログラミング言語の役割の変化も踏まえながら、自分にとっての「学んで損しない言語」を考えてみてはいかがでしょうか。
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