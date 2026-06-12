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生成AIやAIエージェントの利用が広がる中、端末側でもAI処理を行可能にする「AI PC」は、企業のAI活用基盤としてどのように受け入れられているのか。半導体ベンダーAdvanced Micro Devices（AMD）は2026年4月27日（米国時間）、企業におけるAI PCへの評価や導入状況を調査した結果を公表した。

AMDが調査会社IDCに委託して実施したもので、米国、日本、フランス、英国、ドイツの5カ国のITおよび業務分野の意思決定者500人以上を対象にした。同調査は、企業のAI戦略が加速度的に変化していることを示唆している。AI PCの導入・検討状況を含めて、調査結果がまとめた主要な内容は次の通り。

「AI PC」はどれくらい普通になったのか？