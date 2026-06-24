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Nutanix Japanは2026年4月22日、東急不動産ホールディングス（以下、東急不動産HD）が基幹業務システム基盤を「Nutanix Cloud Clusters（NC2）on AWS」に移行したと発表した。人事、給与、財務会計、営業管理などの基幹システムを支える仮想サーバと大量のデータを6週間でNC2 on AWSに移行した。

使用料が契約時の2倍以上に跳ね上がることが明らかに

東急不動産HDではDX（デジタルトランスフォーメーション）推進の一環として業務システム基盤のクラウド化を進めてきた。2022年から2024年末にかけて、仮想サーバをAWS（Amazon Web Services）上で提供される「VMware Cloud on AWS」（以下、VMC）に移行してきたが、VMwareの料金改定により、2025年における契約更新後の使用料が、契約時の2倍以上に跳ね上がることが明らかになったという。

基盤の切り替えを決断した同社は、2025年にNC2のPoC（概念検証）を始動させ、同年5月下旬からNC2本番環境の構築をスタート。7月に仮想サーバ266台とデータの移行を終え、現場業務に影響が出ることもなく、実質6週間で本番運用に至ったという。 ランニングコストを40％削減 東急不動産HDの愛川洋一氏（グループDX推進部 ITインフラ企画グループ 兼 東急不動産株式会社 DX推進部 ITインフラ企画グループ グループリーダー）は、「NC2への切り替えによって、ランニングコストを、VMCを継続した場合の約60％に抑えられた。基盤の可用性、拡張性も高い水準で確保され、従来のVMCで使えていた機能はNC2でも全て使えており、本番運用開始からトラブルは起きていない」と述べている。 東急不動産HDでは、今後も業務システム基盤のNC2への移行を進めると同時に、事業継続計画（BCP）対策の強化や、「Nutanix Cloud Manager」などを活用したクラウドリソースの最適化やコスト効率の改善に取り組む計画だという。