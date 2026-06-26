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OpenAIは2026年4月28日（米国時間、以下同じ）、Amazon Web Services（AWS）との戦略的パートナーシップを拡大し、OpenAIのモデル、コーディングエージェント「Codex」、OpenAIベースの「Amazon Bedrock」マネージドエージェントを、企業がAWS環境で利用できるようにすると発表した。同年6月1日には、フロンティア（最先端）モデルの「GPT-5.5」や、「GPT-5.4」の一般利用が可能になっている。

これまでOpenAIの主要なモデルやサービスは、クラウドサービスではMicrosoftの「Microsoft Azure」から独占的に提供されてきた。だが、発表前日の4月27日にMicrosoftとOpenAIが提携契約の改定を発表し、OpenAI製品は引き続き、まずAzureで提供されるが、OpenAIは今後、あらゆるクラウドプロバイダーを通じて全製品をユーザーに提供できることなどを明らかにしたばかりだった。

OpenAIとAWSの今回の戦略的パートナーシップ拡大により、ユーザー企業はアプリケーション開発、ソフトウェアエンジニアリング、エージェント型ワークフローにおいて、OpenAI製品をより多様な形で活用できるという。既に利用しているAWS上のインフラ、セキュリティ、ガバナンス、調達ワークフローの中で構築、運用が可能なことが、利点として強調されている。

「GPT-5.5」「Codex」をAWSで利用するメリットは何か

ユーザーは既に利用しているサービス、セキュリティ制御、ID管理システム、調達プロセスと並行して、AWS上でOpenAIモデルを活用して開発を進めることができる。Bedrockは、大手AI企業の高性能な基盤モデルを、生成AIアプリケーションの迅速な構築、展開に必要な機能やエンタープライズグレードのセキュリティとともに、単一のAPIで提供するフルマネージドサービスだ。 BedrockでOpenAIモデルを使用することで、開発者にとっては、新しいAIアプリケーションの構築から、既存製品へのインテリジェンスの組み込み、推論や行動、複雑な業務プロセスを支援するエージェント型ワークフローの構築まで、OpenAI製品の活用方法の選択肢が広がる。企業は実験から本番運用までの道筋を明確化できる。 OpenAIの最先端コーディングハーネス（エージェントの挙動を制御／誘導するガードレールや検証の仕組み）かつ製品スイートであるCodexは現在、1週間に400万人以上が利用しているという。 チームはCodexを、ソフトウェア開発ライフサイクル全体で活用しており、コードの作成、システムの説明、アプリケーションのリファクタリング、テストの生成、レガシーコードベースのモダナイゼーションに役立てている。最近では、資料の要約や、スライド資料、スプレッドシートの作成など、調査研究や分析、文書業務の効率化にCodexを利用するケースも増えている。 ユーザー企業は、Bedrockから直接提供されるOpenAIモデルを用いて、Codexを動かせるようになった。AWSの利用契約とBedrockへのアクセス権を持つ企業なら、Bedrockをモデルプロバイダーとして使用するようにCodexを設定すれば、Codexの利用を円滑に開始できる。 OpenAIベースのBedrockマネージドエージェントは、信頼できるAWS環境の中で、高度なエージェントを展開する新しい方法を企業に提供するという。 企業はBedrockマネージドエージェントにより、コンテキストを保持し、マルチステップのワークフローを実行し、ツールを利用し、複雑な業務プロセス全体にわたって行動を取るエージェントを構築できる。 開発チームは、その周辺インフラの構築ではなく、こうした実務に役立つエージェントの構築に集中できる。Bedrockマネージドエージェントは、Amazonのセキュリティおよびコンプライアンス管理機能と統合されており、デプロイ、ツール利用、オーケストレーション、ガバナンスといった難易度の高い部分を処理するからだ。そのため、実用的なエージェントのプロトタイプから本番環境までの移行を迅速化できる。