生成AIの急速な普及と高度化は、サイバーセキュリティのパワーバランスを劇的に変えつつあります。LLM（大規模言語モデル）を用いた自動化により、わずか8分で「Amazon Web Services」（AWS）の管理者権限が奪取されるなど攻撃の高速化が進む一方、AI普及も一因とされる脆弱（ぜいじゃく）性報告の爆増によって米国国立標準技術研究所（NIST）が全件分析を断念するなど、従来の防御モデルや公的エコシステムは限界を迎えつつあります。

これまで有効とされてきたペネトレーションテストの在り方や、「ChatGPT」への不用意な情報入力リスクといった身近な運用も見直しが不可欠です。これまでの「当たり前」が通用しなくなった今、企業はどのような防衛体制を引き、どのようなスキルを持つ人材を育成していけばいいのでしょうか。

本稿では2026年上半期（1月1日〜6月24日）に公開された記事の中から、「セキュリティ」分野で特に注目を集めた5本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式で紹介します。

ESETは、ChatGPTの利用に伴うセキュリティとプライバシーのリスクをまとめた包括的なガイドを公開した。7つの大きなリスクや共有禁止情報の「レッドリスト」、10の保護習慣を解説している。

セキュリティリサーチャー辻伸弘氏が、サイバーセキュリティの世界におけるさまざまな“常識”や思い込みに、次々と一石を投じる新連載。第1回は、辻氏のキャリアの原点でもあるペネトレーションテストにつき、身を切る思いで問題を提起する。

Sysdigは、LLMを活用してAWS環境への侵入を自動化する攻撃を観測した。攻撃者は約8分で管理者権限を奪取し、19個のAWSプリンシパルを横断的に侵害した。

セキュリティ人材と一口に言っても、どのような役割を担い、何ができればよいのかは曖昧だった。NCOは「サイバーセキュリティ人材フレームワーク2026」を公開し、13個の役割や4段階のレベルを定義した。その中身は。

NISTは、脆弱性データベース「NVD」（National Vulnerability Database）の運用を大きく見直す。CVE（Common Vulnerabilities and Exposures：共通脆弱性識別子）の急増により従来の“全件分析”が限界に達したためだ。今後は優先度に応じた対応へと転換する。この変更は、脆弱性管理の前提そのものを揺るがす可能性がある。

2026年上半期のセキュリティ分野を振り返ると、AIによる攻撃の自動化と脆弱性の爆発的な増加が、これまでのセキュリティ対策の限界を明確に突き付けています。「ルール通りに守る」「ツールで自動スキャンする」だけでは防ぎ切れない時代だからこそ、情報を扱う一人一人のリテラシーや、組織として機敏に動ける人材が重要になります。

激変するサイバー脅威への対策はエンジニアにとって大きな挑戦ですが、アーキテクチャの根本を見直し、より本質的な「トラスト」を再構築する好機でもあります。新たな視点を取り入れ、強靭（きょうじん）なセキュリティシステムの構築や運用体制の確立に取り組んでいきましょう。

※なお6〜10位は、下記「関連記事」に載せてあります。