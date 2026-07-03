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生成AIの利用拡大は、クラウド市場にも影響を及ぼしている。単にクラウド市場の成長が再加速しただけではない。需要を集中的に取り込むベンダーと、それに比べれば穏やかな成長にとどまるベンダーの差が顕著になり、新勢力も台頭している。

新興ベンダーが台頭するクラウド市場、その顔触れは？

調査会社Synergy Research Groupが2026年4月29日（米国時間）に発表した2026年第1四半期（1〜3月）の世界のクラウドインフラサービス市場に関する調査結果によると、第1四半期のクラウドインフラサービスに対する企業の支出は1290億ドルだった。年間35％のペースで拡大していることになる。

こうした成長の背景にあるのがAI需要の高まりだとみられるが、その変化は市場全体の規模だけではなく、ベンダーの市場シェアや成長率にも表れ始めている。

クラウドインフラサービス市場の成長率は、前年同期比で9四半期連続で上昇している。2026年第1四半期の前年比35％という成長率は、2021年第4四半期以来の高水準だ。ただし、当時の市場規模は現在の40％にとどまっていた。市場の拡大に伴って成長率は鈍化する傾向にあったが、生成AI需要の拡大によって市場規模がさらに押し上げられ、成長率も再び加速している。 ラウドインフラサービス市場の四半期売上高と前年比成長率の推移（提供：Synergy Research Group） 主要クラウド事業者では、Amazon Web Services（AWS）が引き続き市場をけん引している。一方、MicrosoftとGoogleはより高い成長率を維持している。第1四半期の世界市場シェアは、AWSが28％、Microsoftが21％、Googleが14％だった。クラウドインフラ市場の中でも特にパブリッククラウド市場の成長が著しくなっており、これら上位3社を中心とした大手ベンダーへの集中がさらに進む傾向にある。 一方で上位3社に続くクラウドベンダー群では、CoreWeave、OpenAI、Oracle、Crusoe、Nebius、Anthropic、ByteDanceなどが高い成長率を示した。クラウドインフラサービスの売上高ベースでは、上位30社のうち5社をネオクラウド企業が占めているという。ネオクラウドとは、生成AIの学習や推論に適したGPUインフラを強みとして成長してきた新興クラウドベンダーを指す。国内でもソフトバンクがネオクラウドと位置付けるサービスを発表するなど、一部で同様の動きが見られ始めている。 Synergy Research Groupは、今後もAIがクラウド利用の拡大や新たなユースケースの創出、クラウドベンダーの収益拡大を後押しすると予測している。それと同時に、成長の勢いが続くとみられるのが、存在感を高めているネオクラウド勢だ。Synergy Research Groupによれば既にクラウド市場全体の5％を占めているが、今後さらに大きなシェアを占める可能性があるという。