夏休みこそ「振り返り」 目前の課題解決、緊急の障害対応など、IT部門の日常は非常に多忙。そうした中で、「中長期的な視点を持とう」「攻めと守りを両立せよ」「ビジネスに貢献せよ」などと言われても、なかなか難しいものです。それならば、せめて夏休みの間だけでも上半期の振り返りをしてみてはいかがでしょうか。ここでは、この夏にもう一度読みたい「ヒットニュース」をピックアップ。働いている人もそうでない人も、冷たい飲み物片手に追えていなかった情報を見返してみてはいかがでしょうか。 初出：2026年1月15日 文中の記述は掲載当時のママ



ソフトウェア品質の評価と追跡を手掛けるTIOBE Softwareは、2026年1月版の「TIOBEプログラミングコミュニティーインデックス」（通称「TIOBEインデックス」）を発表した。TIOBEインデックスは、プログラミング言語の人気を示す指標で、同社が毎月1回更新している。

2025年の「プログラミング言語オブ・ザ・イヤー」

「C#」が2025年の「プログラミング言語オブ・ザ・イヤー」に選出された。同言語がこの賞を受賞するのは過去3年間で2回目。C#は、ランキングにおいて前年比で最大の増率（2.94ポイント増）を記録したことで、今回の栄誉を獲得した。

C#は長年にわたり、言語デザインの観点から主流言語における新しいトレンドをいち早く取り入れるなど、根本的な変化を遂げている。「Windows専用」からクロスプラットフォームへ、そしてMicrosoft所有からオープンソースへと、2つの大きなパラダイムシフトを成功させている。

ビジネスソフトウェア市場の主導権を巡っては、長年「Java」とC#の間で直接的な争いが続いてきた。TIOBE SoftwareのCEO ポール・ジャンセン氏は、Javaが最終的に（C#を圧倒して）勝利すると想定していたが、現時点でも決着はついていないと言及。冗長で定型コードが多いスタイルや、Oracleが所有しているという背景を持つJavaが、今後もC#を抑え続けられるかどうかは不透明な状況だ。

2025年のトップ10における変動

ジャンセン氏によると、2025年のトップ10内でも興味深い動きが見られたという。主な動向は以下の通り。

「C」と「C++」の順位交代 C++はかつてない速さで進化しているが、モジュール概念のような過激な変更の一部は、まだ業界で広く普及するには至っていない C言語は、シンプルかつ高速であり、成長を続ける小型組み込みシステム市場に極めて適した状態を維持している

「Rust」の動向 Rustはこの2026年1月に過去最高位の13位に到達したが、依然として組み込みシステム分野への浸透には苦戦している

「Perl」の驚異的な復活 32位から11位へ大幅にランクアップし、トップ20に復帰した

「R」のトップ10復帰 データサイエンスや統計計算分野での継続的な成長を背景に、R言語が再びトップ10に入った



「勝者がいれば敗者も存在する。『Go』は2025年を通じてトップ10内の地位を失ったように見受けられる。同様に『Ruby』もトップ20から脱落しており、近い将来に復帰する可能性は低い」（ジャンセン氏）

2026年1月時点のTIOBEインデックス（上位20位）

2026年1月時点のランキング上位20位は以下の通り。

1位：Python（22.61％、前年比0.68ポイント減）

2位：C（10.99％、前年比2.13ポイント増）

3位：Java（8.71％、前年比1.44ポイント減）

4位：C++（8.67％、前年比1.62ポイント減）

5位：C#（7.39％、前年比2.94ポイント増）

6位：JavaScript（3.03％、前年比1.17ポイント減）

7位：Visual Basic（2.41％、前年比0.04ポイント増）

8位：SQL（2.27％、前年比0.14ポイント減）

9位：Delphi/Object Pascal（1.98％、前年比0.19ポイント増）

10位：R（1.82％、前年比0.81ポイント増）

11位：Perl（1.63％、前年比1.14ポイント増）

12位：Fortran（1.61％、前年比0.42ポイント減）

13位：Rust（1.51％、前年比0.34ポイント増）

14位：MATLAB（1.40％、前年比0.34ポイント増）

15位：PHP（1.38％、前年比0.00ポイント）

16位：Go（1.24％、前年比1.37ポイント減）

17位：Scratch（1.24％、前年比0.31ポイント減）

18位：Ada（1.19％、前年比0.54ポイント増）

19位：Assembly language（1.07％、前年比0.05ポイント増）

20位：Kotlin（0.97％、前年比0.23ポイント増）

なお、GitHubの年次調査「Octoverse 2025」で「TypeScript」がコントリビューター数においてPythonを抜いて1位になり、話題になったが（参考）、TIOBEインデックス2026年1月版では、32位につけている。