第2話のテーマは「理解負債」。AIが書いたコードで開発スピード爆上がり♪ とご機嫌な若手dev子。でも「この機能どういう仕組み？」と聞かれ、実は自分でもよく分かっていないことが発覚……。動くのに誰も中身を理解していない――AI時代の新たな落とし穴が現場を襲います。

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