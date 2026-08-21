＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第2話のテーマは「理解負債」。AIが書いたコードで開発スピード爆上がり♪ とご機嫌な若手dev子。でも「この機能どういう仕組み？」と聞かれ、実は自分でもよく分かっていないことが発覚……。
＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。若手の「dev子」、開発リーダーの「リダ子」、運用の「op子」、そして経営の「biz子」――IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。最新の技術トピックに振り回される現場のリアル、あなたも思わずうなずくはず。
ペルソナ／プロット生成：Claude、画像生成：ChatGPT
第2話のテーマは「理解負債」。AIが書いたコードで開発スピード爆上がり♪ とご機嫌な若手dev子。でも「この機能どういう仕組み？」と聞かれ、実は自分でもよく分かっていないことが発覚……。動くのに誰も中身を理解していない――AI時代の新たな落とし穴が現場を襲います。
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