＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第5話のテーマは「“隣の芝は青い”＝よその成功事例をむやみにマネするとどうなるか」です。よそがやれるなら、うちもやれるわ！――と記事に目を輝かせるbiz子。かたやリダ子とop子が冷静に指摘するも、現場の声は届かない……。※本作はフィクションです。実在の人物、団体などとは一切関係がありません。
＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。若手の「dev子」、開発リーダーの「リダ子」、運用の「op子」、そして経営の「biz子」――IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。最新の技術トピックに振り回される現場のリアル、あなたも思わずうなずくはず。※この作品はフィクションです。実在の人物、団体などとは一切関係がありません。
ペルソナ／プロット生成：Claude、画像生成：ChatGPT
第5話のテーマは「“隣の芝は青い”＝よその成功事例をむやみにマネするとどうなるか」です。マツダが“脱テープ”で容量単価10分の1ですって！ よそがやれるなら、うちもやれるわ！――と記事に目を輝かせるbiz子。かたやリダ子とop子が冷静に指摘するも、現場の声は届かない……。“隣の芝”に踊らされたむちゃ振り、心当たりはありませんか？
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