第5話のテーマは「“隣の芝は青い”＝よその成功事例をむやみにマネするとどうなるか」です。マツダが“脱テープ”で容量単価10分の1ですって！ よそがやれるなら、うちもやれるわ！――と記事に目を輝かせるbiz子。かたやリダ子とop子が冷静に指摘するも、現場の声は届かない……。“隣の芝”に踊らされたむちゃ振り、心当たりはありませんか？

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