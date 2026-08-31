マツダが“脱テープ”で容量単価まで約10分の1に――「うちもやれ」と言われた現場の末路はこんな感じ生成コミック＠IT〜あの時、現場はこんな感じ〜（5）

＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第5話のテーマは「“隣の芝は青い”＝よその成功事例をむやみにマネするとどうなるか」です。よそがやれるなら、うちもやれるわ！――と記事に目を輝かせるbiz子。かたやリダ子とop子が冷静に指摘するも、現場の声は届かない……。※本作はフィクションです。実在の人物、団体などとは一切関係がありません。

» 2026年08月31日 08時00分 公開
[＠IT]

生成コミック＠IT〜あの時、現場はこんな感じ〜

＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。若手の「dev子」、開発リーダーの「リダ子」、運用の「op子」、そして経営の「biz子」――IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。最新の技術トピックに振り回される現場のリアル、あなたも思わずうなずくはず。※この作品はフィクションです。実在の人物、団体などとは一切関係がありません。

ペルソナ／プロット生成：Claude、画像生成：ChatGPT


　

　第5話のテーマは「“隣の芝は青い”＝よその成功事例をむやみにマネするとどうなるか」です。マツダが“脱テープ”で容量単価10分の1ですって！　よそがやれるなら、うちもやれるわ！――と記事に目を輝かせるbiz子。かたやリダ子とop子が冷静に指摘するも、現場の声は届かない……。“隣の芝”に踊らされたむちゃ振り、心当たりはありませんか？

題材になった人気記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

ID・パスワードから始める「引き算」のセキュリティ〜ゼロトラスト狂騒曲の果てに
その「AIコーディング」は本当に必要か？
Microsoft ＆ Windows最前線2026
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。