＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第6話のテーマは「選定責任」です。「このソフト、業務に全然合わない！ 訴えます！」――そう詰め寄る経営層のbiz子。しかし選定したのは、他ならぬ彼女自身だった。※本作はフィクションです。
＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。若手の「dev子」、開発リーダーの「リダ子」、運用の「op子」、そして経営の「biz子」――IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。最新の技術トピックに振り回される現場のリアル、あなたも思わずうなずくはず。※本作はフィクションです。実在の人物、団体などとは一切関係がありません。
ペルソナ／プロット生成：Claude、画像生成：ChatGPT
第6話のテーマは「選定責任」です。「このソフト、業務に全然合わない！ 訴えます！」――そう詰め寄る経営層のbiz子。しかし選定したのは、他ならぬ彼女自身だった。現場が「合わない」の責任を押し付けられたとき、何が起こるのか？
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