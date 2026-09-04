第6話のテーマは「選定責任」です。「このソフト、業務に全然合わない！ 訴えます！」――そう詰め寄る経営層のbiz子。しかし選定したのは、他ならぬ彼女自身だった。現場が「合わない」の責任を押し付けられたとき、何が起こるのか？

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