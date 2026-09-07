第7話のテーマは「脱Excel」です。dev子が渾身のAI製新ツールを提案。そこに立ちはだかるのは、Excelが大好きなエクセル至上主義者。「Excelにエクスポートできる？」「私のネ申エクセルが最強なのよ！」――私たちの戦いは始まったばかり脱（だっ）！

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