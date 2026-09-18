「Python一択じゃない？　AIコーディング時代に学んで損しない言語は」と若手に聞かれた現場はこんな感じ生成コミック＠IT〜あの時、現場はこんな感じ〜（10）

＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。第10話のテーマは「AIコーディング時代の言語選択」です。※本作はフィクションです。

» 2026年09月18日 07時00分 公開
[＠IT]

生成コミック＠IT〜あの時、現場はこんな感じ〜

＠ITの人気記事を題材にした4コマ連載。若手の「dev子」、開発リーダーの「リダ子」、運用の「op子」、そして経営の「biz子」――IT現場で起こる、トラブルと対応の“あるある”を笑いと共感で生成します。最新の技術トピックに振り回される現場のリアル、あなたも思わずうなずくはず。※本作はフィクションです。実在の人物、団体、商品などとは一切関係がありません。

ペルソナ／プロット生成：Claude、画像生成：ChatGPT


　

　第10話のテーマは「AIコーディング時代の言語選択」です。「これからはPythonだけ覚えとけば安泰ですよね？」――そう無邪気に言い放つ若手dev子に、開発チームリーダーのリダ子が「一番大事なのは言語を選び、乗り換えられる基礎力」だと諭すが、話を聞いたdev子の結論はどこかズレていて……。

題材になった人気記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

ID・パスワードから始める「引き算」のセキュリティ〜ゼロトラスト狂騒曲の果てに
その「AIコーディング」は本当に必要か？
Microsoft ＆ Windows最前線2026
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。