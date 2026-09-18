第10話のテーマは「AIコーディング時代の言語選択」です。「これからはPythonだけ覚えとけば安泰ですよね？」――そう無邪気に言い放つ若手dev子に、開発チームリーダーのリダ子が「一番大事なのは言語を選び、乗り換えられる基礎力」だと諭すが、話を聞いたdev子の結論はどこかズレていて……。

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