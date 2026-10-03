生成AIの業務適用やインフラ刷新が進む一方で、理想と現実のギャップに悩む現場のリアルな課題に関心が高まっています。AIコーディングやエージェント活用が進むにつれ、従来通りのAPIキー管理に潜むセキュリティリスクやトークン消費に伴うコスト膨張、言語ごとの生成コードのエラー率といった実践的な落とし穴が浮き彫りになってきました。

通信キャリアごとの5G実効速度の格差や、クラウド依存からのオンプレミス回帰、専任者不在のインフラ運用といった基盤層での泥臭い現実も注目されています。AI推進の華々しい成果の陰で、エンジニアやIT管理者が課題に直面し、解決方法を探る動きが広がっています。

2026年9月14〜20日に＠ITで公開された記事の中で、特に注目を集めた10本のアクセスや反応をランキング形式でご紹介します。

外出先からオンライン会議やクラウドサービスを利用する機会が増える中、モバイル通信の速度や安定性は、企業のIT部門にとっても無視できない要素だ。朝のラッシュ時間帯に山手線全30駅で5Gの通信速度を測定した調査から、キャリアによって大きな違いがあることが分かった。

社内のさまざまなシステムに散在するデータを、AIで横断的に検索、分析できるようにするにはどうすればいいのか。AWSが航空業界を題材に、約29万ファイルを使ったレファレンス実装を公開した。

クラウド活用の拡大に伴い、従来のデータセンター中心のネットワークに限界が見え始めたエイチ・ツー・オー リテイリング。当初は「SD-WAN」の全社展開による刷新を計画したが、パイロット導入で想定外の問題に直面し、事業特性に応じた「二刀流」ネットワークへと方向転換。そのいきさつを追う。（本稿の意図をより正しく説明する目的でタイトルの一部表現を変更いたしました＜2026年9月14日＞）

AIエージェントの活用が広がるのと同時に、APIキーやトークンなどの認証情報も増殖。セキュリティリスクは高まり、従来の認証情報の管理方法は限界を迎えつつあります。では、どう守ればよいのでしょうか。

Anthropicは、「Claude Code」でトークンを効率的に使用し、セッションから最大限の価値を引き出す方法を解説した。

ネットワーク障害は、システム管理者だけでなく、現場の業務にも影響する。専任の管理者を置けない中で、障害への備えと日常の安定運用をどう両立させればよいのか。三原赤十字病院の取り組みから探る。

DXERは、社内IT環境と従業員の成果に関する実態調査の結果を発表した。動作の遅い端末やツール不足により、従業員1人当たり年間147時間が失われているという。

AIエージェントの活用が広がり、その裏側で増殖するのがAPIキーやトークンなどの認証情報です。これまで当たり前だったAPIキーの管理方法が、AIエージェントの登場によって限界を迎えつつあります。

AWSは、AIコーディングエージェント「Kiro」の利用データを基に、モデルが生成するコードの解析結果を分析した。事後の静的解析ではなく「“コード生成の途中で”エージェント自身が解析ツールを呼び出す挙動」に着目しているという。

AI活用の本格化に伴い、企業のITインフラに変化が起きている。AIプロジェクトの延期や中止、クラウドから別の環境への移行も相次ぐ。何が企業のAI活用の障壁となっているのか。Clouderaが調査した。

生成AIをはじめとする先進技術の実装が一段落し、コストやセキュリティ、運用負荷といった「実務レベルの課題」に向き合うフェーズに入っています。AIエージェントの安全な利用環境の整備から、コスト効率を考慮したインフラ構成、泥臭い運用体制の再構築まで、エンジニアに求められる役割はこれまで以上に多角的です。

変化の激しい過渡期だからこそ、表面的なトレンドに惑わされず、現場の運用とセキュリティの根本を見つめ直す姿勢が欠かせません。過渡期の泥臭い課題を突破するエンジニアの試行錯誤と知恵が、これからのIT基盤をより強固にする支えになるはずです。