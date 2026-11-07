PHPにおける重大な脆弱（ぜいじゃく）性「php2shell」の出現を受け、異例となるEOLバージョンへのパッチ提供や暫定回避策に注目が集中しました。「Linux」の脆弱性に起因するクラウドサービスの新規受付停止や、モバイルアプリ解析経由のAPI侵入など、足元のインフラと基盤を揺るがす脅威が相次いでいます。

一方で、ミッションクリティカルな金融勘定系システム開発において生成AIが本番コードの99％を担うといった先進事例が登場した他、AIの制御不全リスクも顕在化し始めました。守りのセキュリティ基準の刷新と、攻めのAI導入における光と影の双方が強く意識された1週間です。

本コンテンツでは2026年10月19〜25日に＠ITで公開された記事の中で、特に注目を集めた10本を、記事へのアクセスや反響を基にランキング形式でご紹介します。

PHPに深刻度9.2の重大脆弱性「php2shell」が見つかった。外部から任意のコードを実行される恐れがあり、PHP開発チームは2026年10月21日23時に修正パッチを公開する予定だ。パッチを待つ間、企業は何をすべきか。GMO Flatt Securityは独自分析を基に暫定策と緊急対応の指針を示した。

AtCoder社は競技プログラマーを対象に、就職したい企業やその理由を調査した。優秀なプログラマーが働きたい企業はどこなのか。就職先を選ぶ際に重視する条件とは。

JPCERT/CCは、PHPにおける複数の脆弱性（CVE-2026-109618、CVE-2026-109619）についての注意喚起を公開した。悪用されると任意のコードを実行される恐れがあり、速やかな更新と侵害調査を呼び掛けている。これに加えてPHP開発元は、2026年12月31日にサポートが終了するPHP 8.2系からの移行も推奨している。

脆弱性の発見数が対処のスピードを上回ることが確実になった今、あきらめてしまう以外の方法を考える必要がある。脆弱性を評価する方法を「点数」ではなく「リスクマネジメント」の観点から考えるに当たり、参考になる指標や文書を紹介する。

Gartnerは、FDE（Forward Deployed Engineering）によって構築されたエージェント型AIについて、2028年までに企業の7割が放棄するとの予測を発表した。どういうことか。

クラウドやVPSの基盤を揺るがしかねないLinuxカーネルの脆弱性が公表された。さくらインターネットは「PwnEscape」と呼ばれるこの脆弱性への対応として、複数サービスで新規プロジェクトの作成や申し込み、一部機能の提供を停止した。一体この脆弱性は、利用者のシステム運用に何をもたらすのか。

Webサービスへの不正アクセスが相次ぐ中、攻撃者はサーバの脆弱性を探すだけではなかった。JPCERT/CCの調査で見つかったのは、Androidアプリの配布ファイルや解析ツール、APIの弱点を探るために使われたと見られるスクリプトだ。AIも利用した攻撃者は、どこまで標的のシステムを調べていたのか。

ソニー銀行は、勘定系システムの開発に生成AI、AIエージェントを採用し、基本設計から結合テストまでの期間を従来比30％短縮した。本番稼働中のシステムの開発に適用しているという。

Anthropicは「Claude」が評価試験や社内利用で、実在するサーバでの命令実行や政府機関へのフォーム誤送信、アクセス制限の回避といった想定外の行動を示した調査結果を公開した。実害は軽微だったというがAIエージェントの安全対策は十分なのか。

Googleは、Webブラウザ「Chrome」で暗号化されていないHTTPサイトにアクセスする際、接続前に警告を表示する機能を全ユーザー向けに標準で有効化したと発表した。社内システムなどで使われるHTTPサイトではどうなっているのか。

ITインフラやプログラミング言語の根本を揺るがす深刻な脆弱性対応に追われる一方で、生成AIをテコにした開発プロセスの劇的な効率化が進むなど、技術の進歩とリスク管理はかつてない速度で交錯しています。

単なるスコア依存から実効的なリスクベース運用へのシフトが叫ばれるように、エンジニアには「仕組みの本質を見抜く眼」がこれまで以上に問われています。急速に変化する脅威や環境に柔軟に適応しつつ、新たなツールを武器に価値あるプロダクトを創出し続ける皆さまの実務に、本まとめが役立てば幸いです。