みずほフィナンシャルグループ（以下、みずほFG）は2026年10月15日、AIコーディング支援ツールを活用し、金融業務の知識を持つ非エンジニア社員を、AIアプリケーションの開発を担う人材に育成するリスキリングプログラム「みずほAI Bootcamp」の本格運用を開始すると発表した。基礎学習から実案件の開発までを一体化し、育成期間を一般的な1年半程度から3カ月に短縮したという。

本格運用に先立ち、2026年6〜8月に実施したプログラムには、プログラミング未経験者4人を含む5人が参加した。集中学習後に実施した知識テストでは、5人の平均正答率が92％となり、全員が所定の合格ラインに達した。5人は9月からエンジニア職に転換し、金融業務の知識を生かした視点をAIアプリケーションの設計や仕様の検討に反映するなど、実務でそれぞれの強みを発揮し始めているという。

従来、非エンジニア社員が開発人材になるには、プログラミングやシステム開発の基礎を学び、演習や実務経験を重ねて段階的に専門性を高める必要があった。近年は、AIコーディング支援ツールの進化により、AIを活用しながら学習と開発実務を一体的に進められるようになっている。

AIコーディング支援ツールは、自然言語の指示に基づいてコードの生成、修正、機能追加などを支援する開発ツールだという。みずほAI Bootcampでは、OpenAIの「Codex」やAnthropicの「Claude Code」などを使い、AIエージェントの試作と、アプリケーションの実装、検証に取り組む。生成されたコードは、参加者が業務要件、品質、セキュリティなどを確認した上で利用する。

参加者は、AIコーディング支援ツールを活用した開発手法を1カ月間集中的に学んだ後、2カ月間にわたって実案件でのOJT（実務を通じた訓練）に取り組む。金融業務の知識を生かせる案件に参画し、コードの記述にとどまらず、要件の理解、AIを活用した実装、成果物の検証と改善など、開発における一連の業務を担う。

学習と実践を一体化して育成を大幅に効率化したことで、3カ月でAIアプリケーションの開発に必要なスキルを身に付けられるようになったという。

みずほFGは、従来のエンジニア育成との違いとして、自然言語の指示を基にAIがコードを記述することを前提としている点を挙げている。育成の初期には、開発に必要な最低限の知識とスキルに加え、AIに効率的かつ正確にコードを書かせるスキルを習得する。

みずほAI Bootcamp、全社プログラムとして100人規模の育成を目指す

金融庁が2026年3月3日に公表した「AIディスカッションペーパー（第1.1版）」は、金融機関などのAI活用の論点として、AIの専門人材の確保と育成、社内教育、AI製品の選定や運用、管理を担う人材の確保、現場とIT部門の橋渡しを担う人材の育成などを挙げている。「AIの開発や運用を外部事業者に依存すると、ノウハウや知的財産が組織内に蓄積されにくく、内部人材の育成が進まない可能性がある」ことも論点の一つとしている。

みずほAI Bootcampは、非エンジニア社員を、業務課題を解決するAI活用ソリューションの設計・実装から検証・改善までを担う人材に育成するとともに、開発実務で得た知識やノウハウを社内に蓄積し、内製開発力の強化につなげる取り組みだ。

みずほFGは、全社の内製開発を支える専門部隊「内製開発ラボ」を設置し、AIアプリケーションの開発と運用を支える共通基盤「みずほWiz Base」を構築している。みずほWiz Baseを活用し、既製の汎用（はんよう）サービスだけでは対応しにくい領域で、現場の声や業務上のニーズを反映したAIアプリケーションを開発、提供している。

みずほFGは、みずほAI Bootcampを一過性の研修にとどめず、AIを活用した内製開発を担う人材を継続的に育成する仕組みとして展開していくという。2026年11月から実施予定の次回のプログラムでは、参加者を初回の5人から20人程度に増やし、その後も対象の社員や実施領域を段階的に広げながら全社プログラムとして展開する。まずは100人規模のAIアプリケーション開発人材を育成する計画だ。

将来的には、内製開発ラボでのAIアプリケーション開発や、各部門が自部門の業務に即したAIエージェントを企画、開発する取り組み、AIを活用した業務変革など、幅広い領域で活躍する人材の育成を目指すとしている。