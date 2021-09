import pandas as pd

import numpy as np

from pathlib import Path



data = {

'name': ['isshiki', 'endo', 'kawasaki'],

'age': [20, 25, np.nan],

'weight': [55.44, 66.77, 123.456]

}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)

# name age weight

#0 isshiki 20.0 55.440

#1 endo 25.0 66.770

#2 kawasaki NaN 123.456



# 基本

fname = 'test.csv'

df.to_csv(fname)

print(Path(fname).read_text())

#,name,age,weight

#0,isshiki,20.0,55.44

#1,endo,25.0,66.77

#2,kawasaki,,123.456



# 区切り文字の変更

df.to_csv(fname, sep=' ')

print(Path(fname).read_text())

# name age weight

#0 isshiki 20.0 55.44

#1 endo 25.0 66.77

#2 kawasaki 123.456



# 欠損値の表現を指定する

df.to_csv(fname, na_rep='nan')

print(Path(fname).read_text())

#,name,age,weight

#0,isshiki,20.0,55.44

#1,endo,25.0,66.77

#2,kawasaki,nan,123.456



# 数値を文字列化する際の書式指定

df.to_csv(fname, float_format='%+08.3f')

print(Path(fname).read_text())

#,name,age,weight

#0,isshiki,+020.000,+055.440

#1,endo,+025.000,+066.770

#2,kawasaki,,+123.456



# ヘッダー行の指定

df.to_csv(fname, header=['col0', 'col1', 'col2'])

print(Path(fname).read_text())

#,col0,col1,col2

#0,isshiki,20.0,55.44

#1,endo,25.0,66.77

#2,kawasaki,,123.456



# 行インデックスの列名を指定

df.to_csv(fname, index_label='idx')

print(Path(fname).read_text())

#idx,name,age,weight

#0,isshiki,20.0,55.44

#1,endo,25.0,66.77

#2,kawasaki,,123.456



# 行インデックスを出力しない

df.to_csv(fname, index=False)

print(Path(fname).read_text())

#name,age,weight

#isshiki,20.0,55.44

#endo,25.0,66.77

#kawasaki,,123.456



# 書き出す列の指定

df.to_csv(fname, columns=['name', 'weight'])

print(Path(fname).read_text())

#,name,weight

#0,isshiki,55.44

#1,endo,66.77

#2,kawasaki,123.456



# クオートの指定

import csv

df.to_csv(fname, quoting=csv.QUOTE_ALL)

print(Path(fname).read_text())

#"","name","age","weight"

#"0","isshiki","20.0","55.44"

#"1","endo","25.0","66.77"

#"2","kawasaki","","123.456"



df.to_csv(fname, quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC, quotechar="'")

print(Path(fname).read_text())

#'','name','age','weight'

#0,'isshiki',20.0,55.44

#1,'endo',25.0,66.77

#2,'kawasaki','',123.456



# フィールドを囲むのに使う引用符自体がフィールドに含まれている場合の処理

data = {

"name": ["chak'n", "and pop"],

"value": [100, 120]

}

df = pd.DataFrame(data)

print(df)

# name value

#0 chak'n 100

#1 and pop 120



df.to_csv(fname, quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC, quotechar="'")

print(Path(fname).read_text())

#'','name','value'

#0,'chak''n',100

#1,'and pop',120



df.to_csv(fname, sep=' ', quoting=csv.QUOTE_NONE, escapechar='\\')

print(Path(fname).read_text())

# name value

#0 chak'n 100

#1 and\ pop 120