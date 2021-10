# 何もしない関数の定義

def myfunc():

pass



x = myfunc()

print(x) # None



# メソッドを何も持たないクラスの定義

class MyClass:

pass



mc = MyClass()

print(mc.__class__.__name__) # MyClass



# if文の節で特定の条件では何もしないことを明記

for num in range(3):

if num % 2: # odd

print(f'{num}: odd')

else:

pass # 偶数では何もしないことを明記



# 例外発生時に何もしない

while True:

num = input('input a integer: ')

try:

num = int(num)

except ValueError:

pass

except:

print('something goes wrong')

else:

break



print(num)