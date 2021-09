# csvモジュールを使ってCSVファイルから1行ずつ読み込む

import csv



filename = 'populationdata.csv'

with open(filename, encoding='utf8', newline='') as f:

csvreader = csv.reader(f)

for row in csvreader:

print(row)

# 出力結果:

#['年', '地域コード', '地域', '総人口']

#['1920年', '00000', '全国', '55963053']

# …… 省略 ……

#['2010年', '00000', '全国', '128057352']

#['2020年', '00000', '全国', '126226568']



# タブ区切りの文字を読み込む

filename = 'tabdelimiteddata.tsv'

with open(filename, encoding='utf8', newline='') as f:

csvreader = csv.reader(f, delimiter='\t')

for row in csvreader:

print(row) # 出力結果は省略



# CSVファイルの内容を1つのリストにまとめる

filename = 'populationdata.csv'

with open(filename, encoding='utf8', newline='') as f:

csvreader = csv.reader(f)

content = [row for row in csvreader] # 各年のデータを要素とするリスト

#content = []

#for row in csvreader:

# content.append(row)



print(content)

# 出力結果:

#[['年', '地域コード', '地域', '総人口'], ['1920年', '00000', '全国',

# '55963053'], …… , ['2010年', '00000', '全国', '128057352'], ['2020年',

# '00000', '全国', '126226568']]



# 特定の列のデータ型を変換する

with open(filename, encoding='utf8', newline='') as f:

csvreader = csv.reader(f)

header = next(csvreader) # 見出し行は別扱い

content = [[row[0], row[1], row[2], int(row[3])] for row in csvreader]



content.insert(0, header) # 最後にリストの先頭に見出し行を挿入

print(content)

# 出力結果:

#[['年', '地域コード', '地域', '総人口'], ['1920年', '00000', '全国',

# 55963053], …… , ['2010年', '00000', '全国', 128057352], ['2020年',

# '00000', '全国', 126226568]]



# 数値フィールド以外はシングルクオートで囲まれていることを指示して

# 数値フィールドの値を全て浮動小数点数値に自動的に変換

filename = 'sample.csv'

with open(filename, encoding='utf8', newline='') as f:

csvreader = csv.reader(f, quotechar="'", quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC)

for row in csvreader:

print(row)

# 出力結果

# ['年', '地域コード', '地域', '総人口']

# ['1920年', '00000', '全国', 55963053.0]

# …… 省略 ……

# ['2010年', '00000', '全国', 128057352.0]

# ['2020年', '00000', '全国', 126226568.0]



# CSVファイルの内容から辞書形式のデータを作成

with open(filename, encoding='utf8', newline='') as f:

csvreader = csv.DictReader(f)

content = [row for row in csvreader]



print(content[0])

# 出力結果:

#{'年': '1920年', '地域コード': '00000', '地域': '全国', '総人口': '55963053'}