from calendar import isleap



year_list = [2000, 2019, 2020, 2021, 2100]

for year in year_list:

result = isleap(year)

print(f'{year} is a leap year: {result}')

# 出力結果:

#2000 is a leap year: True

#2019 is a leap year: False

#2020 is a leap year: True

#2021 is a leap year: False

#2100 is a leap year: False



def isleapyear(year):

return year % 4 == 0 and (year % 100 != 0 or year % 400 == 0)



for year in year_list:

result = isleapyear(year)

print(f'{year} is a leap year: {result}')

# 出力結果は上に同じ



# datetimeオブジェクト、time.struct_timeオブジェクトを対象に判定する

from datetime import datetime

import time



dt = datetime.now()

result = isleap(dt.year)

print(f'{dt.year} is a leap year: {result}') # 2021 is a leap year: False



d = time.localtime()

result = isleap(d.tm_year)

print(f'{d.tm_year} is a leap year: {result}') # 2021 is a leap year: False



years_datetime_type = [datetime(year=y, month=1, day=1) for y in year_list]

for d in years_datetime_type:

result = isleap(d.year)

print(f'{d.year} is a leap year: {result}')



years_str_time = [datetime.timetuple(y) for y in years_datetime_type]

for d in years_str_time:

result = isleap(d.tm_year)

print(f'{d.tm_year} is a leap year: {result}')