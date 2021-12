import math

import itertools



# 順列の総数の計算と順列の取得

n = math.perm(4, 2)

print(n) # 12



t = list(itertools.permutations(range(4), 2))

print(t)

# 出力結果:

#[(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 0), (1, 2), (1, 3), (2, 0), (2, 1), (2, 3),

#(3, 0), (3, 1), (3, 2)]

print(len(t)) # 12



# 組み合わせの総数の計算と組み合わせの取得

n = math.comb(4, 2)

print(n) # 6



t = list(itertools.combinations(range(4), 2))

print(t) # [(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)]

print(len(t)) # 6



# 順列の総数を計算する関数を定義

def perm(n, k): # n×(n-1)×(n-2)×……×(n-k+2)×(n-k+1)を計算する方法

if n < k:

return 0



result = 1

for num in range(k):

result *= (n - num) # 5-0=5, 5-1=4, 5-2=3 (n = 5, k = 3)

return result



def fact(n): # math.factorial関数を使ってもよい

result = 1

for n in range(1, n+1):

result *= n

return result



def perm2(n, k): # 組み合わせの総数= fact(n) // fact(n-k)の公式を使う方法

if n < k:

return 0



return fact(n) // fact(n - k)



for n in range(4, 7):

print(f'{n}P2: {math.perm(n, 2)}, {perm(n, 2)}, {perm2(n, 2)}')

print(f'{n}P3: {math.perm(n, 3)}, {perm(n, 3)}, {perm2(n, 3)}')

# 出力結果

#4P2: 12, 12, 12

#4P3: 24, 24, 24

#5P2: 20, 20, 20

#5P3: 60, 60, 60

#6P2: 30, 30, 30

#6P3: 120, 120, 120



# 組み合わせの総数を計算する関数を定義

def comb(n, k):

if n < k:

return 0

elif n == k or k == 0:

return 1



return perm(n, k) // fact(k)



for n in range(4, 7):

print(f'{n}C2: {math.comb(n, 2)}, {comb(n, 2)}')

print(f'{n}C3: {math.comb(n, 3)}, {comb(n, 3)}')

# 出力結果

#4C2: 6, 6

#4C3: 4, 4

#5C2: 10, 10

#5C3: 10, 10

#6C2: 15, 15

#6C3: 20, 20