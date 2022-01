import argparse



parser = argparse.ArgumentParser(description='add two integer')

parser.add_argument('-s', '--switch1', action='store_true')

parser.add_argument('-t', '--switch2', action='store_true')

args = parser.parse_args()



print(f'switch1: {args.switch1}, switch2: {args.switch2}')

if args.switch1:

print('switch1 is on')

else:

print('swithc1 in off')



if args.switch2:

print('switch is on')

else:

print('switch2 is off')