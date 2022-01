import click



@click.group()

def cli():

pass



@cli.command()

@click.option('--op', type=click.Choice(['+', '-']))

@click.argument('nums', type=(int, int))

def calc(op, nums):

a, b = nums

if op == '+':

res = a + b

else:

res = a - b

click.echo(f'{a} {op} {b} = {res}')



@cli.command()

@click.option('--to', type=click.IntRange(1, 10), default=1)

def nums(to):

tmp = list(range(0, to+1))

click.echo(tmp)



def validate_if_even(ctx, param, value):

if value % 2:

raise click.BadParameter('num must be even')

return value



@cli.command()

@click.option('--num', type=int, callback=validate_if_even, default=0)

def val(num):

click.echo('even' if num % 2 == 0 else 'odd')



if __name__ == '__main__':

cli()