import sys



def calc(x, y, op='plus'):

if op == 'plus':

return x + y

elif op == 'minus':

return x - y

elif op == 'multi':

return x * y

elif op == 'div':

return x // y

else:

raise ValueError('op must be plus, minus multi or div')



if len(sys.argv) == 3: # 2引数ならそれらを加算

x = float(sys.argv[1])

y = float(sys.argv[2])

result = calc(x, y)

elif len(sys.argv) == 4: # 3引数は「演算子, 値1, 値2」と見なす

op = sys.argv[1]

x = float(sys.argv[2])

y = float(sys.argv[3])

if op in ['plus', 'minus', 'multi', 'div']:

result = calc(x, y, op)

else:

result = 'not supported operation'

else:

result = 'not supported operation'



print(result)