class MyClass3:

clsVar = 'class variable'

def __init__(self):

pass



def show_clsVar(self):

print(f'self.clsVar: {self.clsVar}')

print(f'MyClass3.clsVar: {MyClass3.clsVar}')



def change_clsVar(self, value):

self.clsVar = 'with self.clsVar: ' + value

MyClass3.clsVar = 'with MyClass3.clsVar: ' + value.upper()



mc = MyClass3()

mc.show_clsVar()

# 出力結果:

# self.clsVar: class variable

# MyClass3.clsVar: class variable



mc.change_clsVar('foo')

mc.show_clsVar()

# 出力結果:

# self.clsVar: with self.clsVar: foo

# MyClass3.clsVar: with MyClass3.clsVar: FOO