class B1:

def __init__(self, a):

print('B1 init')

self.a = a



class B2:

def __init__(self, b):

print('B2 init')

self.b = b



class D(B1, B2):

def __init__(self, a, b, c):

print('D init')

B1.__init__(self, a)

B2.__init__(self, b)

self.c = c



d = D(0, 1, 2)

print(f'a: {d.a}, b: {d.b}, c: {d.c}') # a: 0, b: 1, c: 2