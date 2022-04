from openpyxl import Workbook



wb = Workbook()

ws = wb.active



values = [

['Product', '2020', '2021'],

['A', 4000, 4500],

['B', 3000, 2500],

['C', 2000, 1800],

['D', 1000, 1200]

]



for v in values:

ws.append(v)



wb.save('sample_chart.xlsx')



from openpyxl.chart import Reference, DoughnutChart



rmin = ws.min_row

rmax = ws.max_row

cmin = ws.min_column

cmax = ws.max_column



chart = DoughnutChart()

labels = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax) # 'Product'

src = Reference(ws, min_col=cmin+1, min_row=rmin, max_row=rmax) # '2020'列

chart.add_data(src, titles_from_data=True)

chart.set_categories(labels)

chart.title = 'sales' # グラフタイトル

chart.anchor = 'A9' # グラフの表示位置

chart.width = 16 # グラフのサイズ

chart.height = 8



ws.add_chart(chart)

wb.save('sample_chart.xlsx')



# ドーナツグラフから特定の構成要素を切り離して強調表示

from openpyxl.chart.series import DataPoint

slice = DataPoint(idx=2, explosion=10)

chart.ser[0].data_points = [slice]

wb.save('sample_chart.xlsx')



# パーセンテージの表示

from openpyxl.chart.label import DataLabel, DataLabelList

dLbls = [DataLabel(idx=idx, showPercent=True) for idx in range(rmax-rmin)]

dLbls = DataLabelList(dLbls)

chart.ser[0].dLbls = dLbls



wb.save('sample_chart.xlsx')



# パーセンテージ表示の文字色を変更する

from openpyxl.drawing.text import CharacterProperties, ParagraphProperties, Paragraph

from openpyxl.chart.text import RichText

char_props = CharacterProperties(solidFill='FFFFFF')

para_props = ParagraphProperties(defRPr=char_props)

para = Paragraph(pPr=para_props)

bodyPr = RichText(p=[para])

chart.ser[0].dLbls.textProperties = bodyPr



wb.save('sample_chart.xlsx')



# 同心円状にドーナツグラフを表示するように系列を追加

from openpyxl.chart import Series

src2 = Reference(ws, min_col=cmax, min_row=rmin, max_row=rmax) # '2021'列

series2 = Series(src2, title_from_data=True)

series2.dLbls = dLbls

series2.dLbls.textProperties = bodyPr

chart.ser.append(series2)



wb.save('sample_chart.xlsx')



slice = DataPoint(idx=2, explosion=10)

chart.ser[1].data_points = [slice]



wb.save('sample_chart.xlsx')