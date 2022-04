from openpyxl import Workbook



wb = Workbook()

ws = wb.active



values = [

['日付', '始値', '高値', '安値', '終値'],

['2022年03月09日', 1270, 1527, 1170, 1421],

['2022年03月10日', 1480, 1624, 1380, 1588],

['2022年03月11日', 1620, 1650, 1550, 1623],

['2022年03月14日', 1652, 1782, 1622, 1743],

['2022年03月15日', 1729, 1829, 1729, 1784],

['2022年03月16日', 1839, 1956, 1780, 1760],

['2022年03月17日', 1798, 1834, 1726, 1750],

['2022年03月18日', 1759, 1875, 1715, 1725],

['2022年03月22日', 1719, 1789, 1551, 1623],

['2022年03月23日', 1650, 1725, 1502, 1552],

['2022年03月24日', 1527, 1602, 1420, 1509],

['2022年03月25日', 1531, 1584, 1325, 1340],

['2022年03月28日', 1362, 1452, 1402, 1422],

['2022年03月29日', 1444, 1605, 1399, 1529],

['2022年03月30日', 1589, 1712, 1530, 1612],

['2022年03月31日', 1625, 1681, 1552, 1547],

['2022年04月01日', 1559, 1658, 1508, 1524],

['2022年04月04日', 1482, 1523, 1400, 1423],

['2022年04月05日', 1405, 1625, 1579, 1592],

['2022年04月06日', 1568, 1569, 1524, 1569],

['2022年04月07日', 1603, 1752, 1592, 1638],

['2022年04月08日', 1601, 1621, 1425, 1485],

['2022年04月11日', 1522, 1739, 1518, 1688],

['2022年04月12日', 1727, 1854, 1694, 1749],

['2022年04月13日', 1780, 1906, 1755, 1832],

]



for v in values:

ws.append(v)



wb.save('sample_chart.xlsx')



from openpyxl.chart import Reference, StockChart

from openpyxl.chart.axis import ChartLines

from openpyxl.chart.updown_bars import UpDownBars

from openpyxl.chart.shapes import GraphicalProperties

from openpyxl.chart.data_source import NumData, NumVal



rmin = ws.min_row

rmax = ws.max_row

cmin = ws.min_column

cmax = ws.max_column



chart = StockChart()

labels = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax)

src = Reference(ws, min_col=cmin+1, max_col=cmax, min_row=rmin, max_row=rmax)

chart.add_data(src, titles_from_data=True)

chart.set_categories(labels)

chart.title = '株価チャート(始値-高値-安値-終値)'

chart.anchor = 'A28'

chart.width = 24

chart.height = 16



for idx, ser in enumerate(chart.ser):

ser.graphicalProperties.line.noFill = True



# 高低線を引くためのハック

pts = [NumVal(idx=i) for i in range(rmin, rmax)]

dummy_cache = NumData(pt=pts)

chart.ser[-1].val.numRef.numCache = dummy_cache

chart.hiLowLines = ChartLines() # 高低線を設定



# 陽線/陰線を設定

upPr = GraphicalProperties(solidFill='FF0000')

downPr = GraphicalProperties(solidFill='0000FF')

upBars = ChartLines(spPr=upPr)

downBars = ChartLines(spPr=downPr)

chart.upDownBars = UpDownBars(upBars=upBars, downBars=downBars)



ws.add_chart(chart)



wb.save('sample_chart.xlsx')



from openpyxl.chart.trendline import Trendline

tl = Trendline(period=7, trendlineType='movingAvg')

chart.ser[-1].trendline = tl



wb.save('sample_chart.xlsx')