from openpyxl import Workbook



wb = Workbook()

ws = wb.active



values = [

['Product', 'sales'],

['A', 345678],

['B', 234567],

['C', 87654],

['D', 9876],

['E', 12345]

]



for v in values:

ws.append(v)



wb.save('sample_chart.xlsx')



from openpyxl.chart import Reference, PieChart



rmin = ws.min_row

rmax = ws.max_row

cmin = ws.min_column

cmax = ws.max_column



chart = PieChart()

labels = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax)

src = Reference(ws, min_col=cmax, min_row=rmin, max_row=rmax)

chart.add_data(src, titles_from_data=True)

chart.set_categories(labels)

chart.title = 'sales' # グラフタイトル

chart.anchor = 'A9' # グラフの表示位置

chart.width = 16 # グラフのサイズ

chart.height = 8



ws.add_chart(chart)

wb.save('sample_chart.xlsx')



# 円グラフから特定の構成要素を切り離して強調表示

from openpyxl.chart.series import DataPoint

slice0 = DataPoint(idx=0, explosion=10)

slice1 = DataPoint(idx=1, explosion=20)

chart.ser[0].data_points = [slice0, slice1]



wb.save('sample_chart.xlsx')



# 上記のセル範囲の値を変更

new_values = [422, 160, 30, 5, 12]

for idx, val in enumerate(new_values, 2):

ws.cell(row=idx, column=2).value = val



# 補助円グラフ付き円グラフ

from openpyxl.chart import ProjectedPieChart



chart = ProjectedPieChart()

chart.type = "pie"

chart.splitType = 'percent'

labels = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax)

data = Reference(ws, min_col=cmin+1, min_row=rmin, max_row=rmax)

chart.add_data(data, titles_from_data=True)

chart.set_categories(labels)

chart.anchor = 'A28'



ws.add_chart(chart)

wb.save('sample_chart.xlsx')



# 補助縦棒付き円グラフ

chart.type = 'bar'

wb.save('sample_chart.xlsx')