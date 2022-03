from openpyxl import Workbook



wb = Workbook()

ws = wb.active



values = [

['Team', 'A', 'B', 'C'],

['Attack', 85, 70, 65],

['Defense', 72, 58, 65],

['Organize', 83, 55, 68],

['Talent', 80, 78, 55],

['Budget', 69, 80, 55]

]



for v in values:

ws.append(v)



wb.save('sample_chart.xlsx')



from openpyxl.chart import Reference, RadarChart



rmin = ws.min_row

rmax = ws.max_row

cmin = ws.min_column

cmax = ws.max_column



chart = RadarChart()

chart.type = 'standard' # 'filled', 'marker', 'standard'

labels = Reference(ws, min_col=cmin, min_row=rmin+1, max_row=rmax)

data = Reference(ws, min_col=cmin+1, max_col=cmax, min_row=rmin, max_row=rmax)

chart.add_data(data, titles_from_data=True)

chart.set_categories(labels)

chart.title = 'Team analysis'

chart.anchor = 'A10'



ws.add_chart(chart)

wb.save('sample_chart.xlsx')



# レーダーチャートの種類を変更

chart.type = 'marker'

wb.save('sample_chart.xlsx')



chart.type = 'filled'

wb.save('sample_chart.xlsx')